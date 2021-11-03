الصين تسجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 109 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء ارتفاعا من 71 في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة في بيان أن 93 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وذلك ارتفاعا من 54 إصابة قبل يوم.



وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 مقارنة مع 13 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.



ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 974234 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.