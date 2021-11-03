الصين وروسيا تسعيان لتخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

تسعى الصين وروسيا إلى تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، وفقا لمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي.

وتريد بكين وموسكو "تحسين نوعية حياة السكان المدنيين في كوريا الشمالية" من خلال رفع القيود التجارية المفروضة على المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية والمنسوجات والمنتجات النفطية، وفقا لمشروع القرار الذي يدعو أيضا إلى الغاء الحظر المفروض على الكوريين الشماليين العاملين في الخارج، غير أن فرصة موافقة مجلس الأمن على مشروع القرار تبدو ضئيلة. ولا تزال التوترات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ودول غربية أخرى مرتفعة.

وأثار استئناف القيادة الكورية الشمالية للتجارب الصاروخية المنتظمة في الأشهر القليلة الماضية مخاوف في المجتمع الدولي. ويؤكد محللون أن بيونج يانج قد أعادت مؤخرا تركيز طاقاتها على الأنشطة العسكرية.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار صواريخ باليستية.

ويمكن لهذه القذائف، حسب تصميمها، أن تحمل رؤوسا حربية نووية. كما تخضع بيونج يانج لعقوبات دولية صارمة بسبب برنامجها المستمر للأسلحة النووية.

ولم تحرز المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة أي تقدم منذ فشل قمة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفيتنام في فبراير 2019.