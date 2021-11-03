الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عبادى الجوهر ومى فاروق يحييان ثالث ليالى الموسيقى العربية.. اليوم

عبادي الجوهر
عبادي الجوهر

يستعد المطرب السعودى الكبير عبادى الجوهر، لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء اليوم الأربعاء، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، برئاسة الدكتور مجدى صابر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، ويقدم خلاله الجوهر، نخبة كبيرة من أغنياته القديمة والحديثة، إضافة إلى باقة من أروع أغنيات التراث، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب.

مي فاروق

ويسبق حفل الجوهر، فاصل غنائي تحييه النجمة مي فاروق والمطربة الشابة سارة سحاب، وتتغنى كل منهما بمجموعة من أغاني زمن الفن الجميل.

سارة سحاب

كورال مركز تنمية المواهب على المسرح الخاجي

وتتواصل الفعاليات على المسرح الخارجى، وذلك اعتبارا من السابعة مساء، حيث يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى.

كورال تنمية المواهب

وعلى الجانب البحثى يستمر المؤتمر المصاحب فى جلساته بالمسرح الصغير، حيث يناقش فى العاشرة صباحاً محور خصوصية الأداء على الآلات الموسيقية العربية بمشاركة الدكتور كفاح فاخورى ( لبنان ) مقرراً، الأب الدكتور يوسف طنوس ( لبنان )، البطار بوشعيب ابن سعيد ( المغرب )، أحمد بن محمد الواصل ( السعودية )، الدكتورة رجاء موسى عبد الله عبد الخير ( السودان )، الدكتور سالفاتورا مورا (إيطاليا). 

وتستأنف الجلسة فى الثانية عشر والنصف ظهراً بحضور كل من الدكتور عبد الحميد حمام ( الأردن ) مقرراً ، الدكتور نبيل الدراس (الأردن)، الدكتورة مها العربى ( مصر )، الدكتورة عبد المنعم بن حامد ( ليبيا ) والدكتورة مسعودة القرش ( ليبيا ).

كما تتواصل تصفيات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء من الساعة الرابعة حتى السابعة مساء بالمسرح الصغير.

وكان قد تم تحديث وتجهيز، مسرح النافورة وساحة الأوبرا ليتناسبا مع هذا الحدث الضخم، وصمم الديكور الخارجي المهندس محمد الغرباوي وتصميم المسرح المهندس محمود حجاج والإضاءة المهندس ياسر شعلان والصوت للمهندسان محمود عبد اللطيف وعاصم السيد.

يذكر أن الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة  ، الصغير ، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية ) ، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الاسكندرية بمكتبة الاسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هى مصر ، لبنان، المغرب، السعودية، العراق ، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.

المطرب السعودي عبادي الجوهر عبادي الجوهر المطربة مي فاروق سارة سحاب سليم سحاب الدورة الـ 30 من مهرجان الموسيقى العربية مسرح النافورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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