الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مع انطلاق تلقيح الأطفال

بايدن يشيد بـ«نقطة تحول» فى المعركة ضد كورونا

بايدن
بايدن

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بموافقة السلطات الصحية في بلاده على إعطاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما لقاح فايزر- بايونتيك المضاد لكوفيد-19، واصفًا الأمر بأنّه "نقطة تحوّل" في مكافحة الفيروس.

وقال بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض، إنّ تطعيم الأطفال "سيسمح للأهالي بوضع حدّ لشهور من القلق بشأن أطفالهم، وتقليل مدى نقل الأطفال الفيروس للآخرين. إنّها خطوة كبيرة إلى الأمام لأمّتنا في معركتنا لهزيمة الفيروس".

فيما وسجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 3ر0 %  مقارنة بالفترة
نفسها من يوم أمس، لتصل الحصيلة إلى 1ر46 مليون إصابة حتى الساعة1201 صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في عدد الحالات على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغ 2ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 94ر4 مليون إصابة، بزيادة قدرها 3ر0 % عن نفس الفترة من اليوم السابق.

وسجلت مينيسوتا زيادة قدرها 3ر1 % في عدد حالات الإصابة عن نفس الفترة من اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 797 ألفا و 984 حالة.

وشهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات التي تم تسجيلها خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث توفي 161 شخصا.

كورونا حول العالم 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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