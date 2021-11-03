الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الشيوخ الفرنسى» يؤكد أهمية دور السعودية فى مواجهة الإرهاب

الشيوخ الفرنسى
الشيوخ الفرنسى

 أكدت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي النائبة ناتالي قوليه، أهمية دور السعودية الرائد في مواجهة الإرهاب والجرائم المالية ومكافحتهما، مشيدةً بالتعاون المستمر في هذا الجانب، وبما اتخذته المملكة من إجراءات، والتزامها بالمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال لقائها نائب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري بمدينة الرياض، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها للمملكة.

واستعرض الجانبان -وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ودور السعودية الرائد في المنطقة، وما تبذله من أعمال في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جانبه، أوضح محافظ البنك المركز السعودي، أن البنك قام مؤخرًا بالعديد من الإجراءات المرتبطة بالمدفوعات المالية، انطلاقًا من دوره في تعزيز عمليات الدفع المالي الحديثة، وتوفير البيئة المناسبة لها، ومنع استغلالها في ارتكاب الجرائم المالية لحماية النظام المالي السعودي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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