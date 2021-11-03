بيل جيتس ينضم لبرنامج كاتاليست لتعزيز الاستثمار فى المناخ

انضم الملياردير الأمريكي بيل جيتس لبرنامج كاتاليتس لتعزيز الاستثمار في المناخ، بمشاركة السياسي الألماني فيرنر هوير.



وجاء في بيان صدر عن رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين حول إطلاق برنامج كاتاليست "نحن اليوم بصدد إطلاق شراكة رائدة لتعزيز الاستثمار في تقنيات المناخ الحرجة في أوروبا. تتعاون المفوضية الأوروبية مع بريكثرو انيرجي كاتاليست وبنك الاستثمار الأوروبي.

سنعمل على توسيع نطاق التقنيات الخضراء المهمة وخلق أسواق لها.

ويسعدني جدًا أن ينضم إلي بيل جيتس وفيرنر هوير لإطلاق "شراكة الاتحاد الأوروبي- كاتاليست".

وقالت فون دير لاين موجهة كلامها لبيل جيتس "أتذكر جيدًا عندما أعلنا عن نيتنا في يونيو الماضي .

لقد عملنا منذ ذلك الحين على إنشاء هذه الشراكة وتشغيلها،وهي جاهزة للانطلاق لمؤتمر كوب26 - وها نحن هنا".



وتابعت أن فكرة تعاوننا بسيطة للغاية: "ستساعدنا الابتكارات الخارقة في خفض الانبعاثات. مشيرة إلى أنهم سيخصصون مليار دولار أمريكي من مصادر مختلفة: عامة ، خاصة ، خيرية. ومن ثم الاستثمار في مشاريع مقرها الاتحاد الأوروبي".



وأوضحت أن هذه مشاريع ذات إمكانات عالية وتأثير كبير، تنبع من أربعة قطاعات: الهيدروجين النظيف ، ووقود الطيران المستدام، والتقاط الهواء المباشر، وتخزين الطاقة طويل الأمد .. مشيرة إلى أنه سيجري بعد ذلك المساعدة في إنشاء أسواق لهذه المنتجات المبتكرة.



وأكدت أن الابتكارات الخضراء ستؤتي ثمارها بشكل متزايد في أوروبا، حيث سيجري التشديد بصفة الاتحاد الأوروبي جهة تنظيمية، سياساتنا ويتمتع بقواعد مناخية.