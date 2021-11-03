«إير كندا» توقف أكثر من 800 موظف لعدم تلقيهم تطعيمات كورونا

أوقفت شركة "إير كندا" أكثر من 800 موظف لعدم تلقيهم التطعيم الكامل ضد فيروس "كوفيد-19" بما يتماشى مع القواعد الفيدرالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايكل روسو، إن الغالبية العظمى من أطقم الطائرات البالغ عددهم 27 ألفا ووكلاء خدمة العملاء وغيرهم تلقوا الجرعتين.

وأضاف في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين: "لقد قام موظفونا بدورهم، حيث تم تطعيم أكثر من 96 في المائة منهم بشكل كامل الآن.. والموظفون الذين لم يتم تطعيمهم أو ليس لديهم إعفاء طبي أو غيره من الإعفاءات المسموح بها تم وضعهم في إجازة غير مدفوعة الأجر".

من جانبه، قال المتحدث باسم "إير كندا" بيتر فيتزباتريك في رسالة للصحفيين إن عمليات التسريح "تتم عبر الشركة" بدلا من التركيز في أي وظيفة معينة.

وكان رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو قد أعلن الشهر الماضي أنه اعتبارا من 30 أكتوبر، ستطلب أوتاوا من شركات الطيران والسكك الحديدية والشحن الخاضعة للتنظيم الفيدرالي وضع سياسات تطعيم إلزامية للموظفين.

وترى شركة طيران كندا أن الأمل يلوح في الأفق مع ارتفاع الإيرادات عن مستويات الربع الأخير من عام 2020 وسط مبيعات أقوى لفصل الشتاء، على الرغم من استمرارها في العمل أقل بكثير من قدرة ما قبل الوباء وخسارة مئات الملايين من الدولارات.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كورونا حول العالم

شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.