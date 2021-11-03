الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يدين تفجير استهدف مستشفى فى كابول

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

أدان الاتحاد الأوروبي، الهجوم الذي استهدف مستشفى سردار محمد داود خان العسكري في كابول، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة العديد داخل المستشفى.


وأكد الاتحاد الأوروبي - في بيان ورد على موقعه الرسمي - أن مهاجمة المستشفى أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي ، ويتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية وخرق جسيم للقيم الإسلامية.. ويجب تقديم مرتكبي هذه الجريمة النكراء إلى العدالة.


وأضاف "أن استمرار الهجمات الإرهابية في أفغانستان عقبة خطيرة أمام السلام والأمن.. ويظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بالسلام والاستقرار في أفغانستان ودعم شعبها ، بما في ذلك من خلال إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومكثف إلى الأفغان المحتاجين".

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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