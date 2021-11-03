المفوضية الأوروبية تتعهد بمليار يورو لحماية غابات العالم

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن مساهمة بقيمة مليار يورو في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ للأطراف (كوب26) في جلاسكو كمساهمة من الاتحاد الأوروبي في تعهد تمويل الغابات العالمية.

وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية، أن حزمة الدعم التي تصل مدتها 5 سنوات من ميزانية الاتحاد الأوروبي، ستساعد البلدان الشريكة على حماية الغابات واستعادتها وإدارتها بشكل مستدام في جميع أنحاء العالم وتنفيذ اتفاقية باريس، وفقًا لما ورد على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية.

وقالت فون دير لاين: "الغابات هي الرئة الخضراء للأرض.. نحن بحاجة لحمايتها واستعادتها.. يسرني أن أعلن أننا نتعهد بمليار يورو لحماية غابات العالم .. هذه علامة واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي بقيادة التغيير العالمي لحماية كوكبنا، بما يتماشى مع صفقتنا الخضراء للاتحاد الأوروبي".

من جانبها، قالت مفوضة الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، جوتا أوربيلينن، إن الاتحاد سيعمل ضمن شراكات مع الحكومات والمجتمع المدني والشعوب الأصلية والجهات الفاعلة الخاصة، في نهج متعدد الأطراف، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ووضع الناس والكوكب في المقام الأول، مع التركيز الخاص على حوض الكونغو.

وتابع البيان أنه ضمن مبلغ المليار يورو الذي تم التعهد به اليوم، سيتم تخصيص 250 مليون يورو لحوض الكونغو، الذي يغطي ثماني دول (الكاميرون ، وجمهورية إفريقيا الوسطى ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وجمهورية الكونغو ، وغينيا الاستوائية ، والجابون ، وبوروندي ، ورواندا) لتوفير الحماية لثاني أكبر منطقة غابات مطيرة استوائية في العالم مع تحسين سبل العيش لسكانها.

يشار إلى أن أكثر من 1.6 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعتمدون على الغابات في الغذاء والدواء وسبل العيش، وتحافظ الغابات على التربة وتدعم 80٪ من التنوع البيولوجي في العالم ، مع وجود أكبر أحواض للغابات خارج أراضي الاتحاد الأوروبي.