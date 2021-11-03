الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تبحث آليات تحفيز الجالية المتواجدة بفرنسا على الاستثمار فى البلاد

وزير التجارة الجزائري
وزير التجارة الجزائري

بحث وزير التجارة الجزائري كمال رزيق مع أعضاء من غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية آليات تحفيز الجالية الوطنية المتواجدة بفرنسا على الاستثمار بالجزائر.

وأوضحت وزارة التجارة الجزائرية، أنه تم استعراض كافة التسهيلات والدعم المقدم، فضلًا عن بحث فرص التعاون من أجل عقد شراكات تعود بالنفع على الجميع.

وبحسب البيان، أبدى وزير التجارة الجزائري، استعداده لمرافقة الكفاءات الجزائرية في فرنسا والتي ترغب في نقل خبراتها وتجاربها خاصة تلك التي تنشط في مجال التصدير.

وفي سياق أخر، أعلنت شركة "طيران الإمارات"، أنها سوف تستأنف خدمتها إلى الجزائر اعتبارًا من التاسع من نوفمبر الجاري، وبمعدل رحلتين في الأسبوع من دبي إلى الجزائر العاصمة.

ولفتت الشركة، في بيان، إلى أن استئناف الرحلات إلى الجزائر يعزز شبكة طيران الإمارات الإفريقية إلى 21 وجهة، كما يمثل استعادة كاملة لعمليات الناقلة في شمال إفريقيا.

وتواصل طيران الإمارات، بالتزامن مع تخفيف قيود السفر وتنامي الطلب، تطوير خططها لتوسيع تواجدها في جميع أنحاء إفريقيا، وتشغل حاليًا 114 رحلة أسبوعيًا إلى القارة. 

ويمكن للعملاء الذين يسافرون من الجزائر وإليها السفر بأمان إلى دبي أو مواصلة رحلاتهم عبرها إلى أوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين وغرب آسيا.

وسوف تخدم طيران الإمارات الجزائر العاصمة برحلتين أسبوعيًا، يومي الثلاثاء والخميس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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