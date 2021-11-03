الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تتعهد بتقديم مساعدة لآسيا لتحقيق انبعاثات كربونية صفرية

كربونية صفرية
كربونية صفرية

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في قمة الأمم المتحدة للمناخ، بتقديم 10 مليارات دولار على مدى خمس سنوات لمساعدة آسيا على تحقيق انبعاثات كربونية صفرية.

وقال كيشيدا – وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو- إن "اليابان ستمضي للأمام لبذل الجهود نحو صافي انبعاثات صفرية في آسيا- محرك النمو الاقتصادي العالمي".

وتهدف المساعدة، التي جاءت بالإضافة إلى 60 مليار دولار لتمويل قضايا المناخ الذي التزمت بها اليابان يونيو الماضي، إلى تقريب البلدان المتقدمة من الوفاء بوعدها بجمع 100 مليار دولار سنويًا من أجل هذه القضية.

وفي سياق آخر، دعت وزارة الصحة اليابانية الإدارات المحلية إلى التحضير لتقديم جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بدءًا من ديسمبرالمقبل.

وبحسب وزارة الصحة اليابانية، وفقًا لما أوردته صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية، فإنه لم يتم التخطيط لتحديد أولويات للحصول على جرعة ثالثة، لكنها ستقدم الجرعة المعززة للأشخاص الذين مضت 8 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، على أن يتلقى عمال الرعاية الصحية الجرعات بدءً من ديسمبر المقبل، يليهم كبار السن بدءًا من يناير 2022.

وأضافت أنه يجرى حاليًا التخطيط لاتخاذ قرار رسمي حول الموافقة على تقديم جرعات معززة من لقاح "فايزر" في العاشر من نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى مراجعة لقاح "موديرنا" في حال قدمت الشركة طلبًا للحصول على موافقة بالجرعة المعززة، وإذا تمت الموافقة، فإن الوزارة تأمل في توزيعها في يناير وبدء تقديمها في فبراير المقبل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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