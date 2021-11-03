اليونان وبريطانيا تبحثان سبل تسهيل السفر بين الدولتين

أثار وزير السياحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس، قضية تسهيل انتقال المواطنين بين بلاده والمملكة المتحدة، في اجتماع مع وكيل وزارة النقل البريطاني روبرت كورتس في لندن.

وذكر بيان لوزارة السياحة اليونانية، وفق ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية، أن كيكيلياس أكد أن الأمر سيفيد الزوار البريطانيين القادمين إلى اليونان ورجال الأعمال والطلاب اليونانيين الذين يسافرون إلى المملكة المتحدة.

كما ناقش الجانبان مسألة الرحلات البحرية التي تعد الخيار الأفضل للمسافرين البريطانيين.

وقال كيكيلياس، إن اليونان رفعت القيود المفروضة على الوافدين من موانئ إسطنبول وكوساداسي التركية، مع الأخذ في الاعتبار أن الموانئ المحددة تفي بالبروتوكولات والمتطلبات الأوروبية، بهدف تسهيل السياحة البحرية، وكذلك القضايا التي أثارها منظمو الرحلات البريطانية.

وفي سياق آخر، رضت اليونان، قيودًا جديدة على الأشخاص غير المحصنين لإبطاء ووقف الانتشار السريع لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر بيان لوزراة الصحة اليونانية- وفق ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية- أن الأشخاص غير المحصنين عليهم تقديم نتيجة اختبار كورونا يكون سلبيًا لدخول البنوك والمكاتب العامة ومنافذ البيع بالتجزئة وأماكن الترفيه المختلطة.

وجاء الإعلان عن القرار في الوقت الذي سجلت فيه البلاد ليومها الثاني معدلات إصابة قياسية، حيث أبلغت السلطات الصحية عن 6700 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية.

وبموجب القواعد الجديدة، سيُطلب من جميع الموظفين غير المحصنين في القطاعين الخاص والعام إجراء اختباري كوفيد في الأسبوع.