إصابات كورونا العالمية تتجاوز 247.58 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 247.58 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و244936.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 749983 46162511

الهند 458880 34296237

البرازيل 607922 21814693

المملكة المتحدة 140964 9130857

روسيا 475212 8593200

تركيا 71017 8090213

فرنسا 117689 7168743

إيران 126616 5944599

الأرجنتين 115989 5289945

إسبانيا 87423 5016968



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات



وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 23223 2057716

38 ‬‬‬‬- المغرب 14683 946543

43 - الأردن 11062 866451

47 - الإمارات 2137 740057

49 ‬- تونس 25250 712880

50 - لبنان 8553 643037



إرشادات منظمة الصحة العالمية

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم



شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.