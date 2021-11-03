الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تدعو رعاياها إلى الاستعداد لمغادرة إثيوبيا

إثيوبيا
إثيوبيا

 دعت السفارة الأمريكية في أديس أبابا المواطنين الأمريكيين في إثيوبيا إلى الاستعداد لمغادرة البلاد وسط تصاعد الصراع بين الحكومة وتيجراي.

 كما فرضت السفارة قيودا على مغادرة موظفيها العاصمة أديس أبابا.

وأعلنت الحكومة المركزية في إثيوبيا حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر في أعقاب سيطرة جبهة تحرير شعب تيجراي على مزيد من الأراضي.

وتسمح حالة الطوارئ بإقامة حواجز في الطرق ووقف خدمات النقل وفرض حظر التجوال وسيطرة الجيش على مناطق معينة، حسبما قال مجلس الوزراء.

وبموجب إجراءات حالة الطوارئ، يمكن اعتقال أي شخص يشتبه في أن له علاقات بجماعات إرهابية بدون مذكرة اعتقال.

وفي وقت سابق الثلاثاء، دعت الحكومة الإثيوبية سكان العاصمة أديس أبابا إلى تسليح أنفسهم، وحماية أحيائهم، بعد أن استولى مسلحون معارضون في شمال البلاد على بلدتين رئيسيتين على طريق رئيسي يؤدي إلى أديس أبابا.

ومنحت السلطات في أديس أبابا السكان فرصة يومين لتسجيل أي أسلحة نارية يمتلكونها، حسبما صرح المسؤول بمكتب إدارة الأمن والسلام في المدينة، كينيا ياديتا، للصحفيين في إفادة بثتها قناة فانا تي.في الثلاثاء.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أشار المسؤول إلى أنه يجرى حاليا إعداد خطط لشن مداهمات لفنادق ومنازل وتفتيش أشخاص يتم اعتبارهم تهديدا أمنيا.

وقال ياديتا: "يُتوقع من الأفراد الذين يحوزون أسلحة شخصية، وأسلحة مرخصة، حماية أحيائهم بطريقة منظمة".

وأضاف أنه "يجب على كبار السن أو الضعفاء توفير الأسلحة لأفراد آخرين في أسرهم أو من الجيران".

وجاء إعلان سلطات أديس أبابا بعد يومين من دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المواطنين إلى استخدام "أي نوع من الأسلحة" لصد التقدم الذي أحرزته قوات تحرير شعب تيجراي، بعد أن استولوا على بلدتي ديسي وكومبوتشا مطلع الأسبوع.

في غضون ذلك، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس في رسالة أنه سيتم تعليق دخول الصادرات الإثيوبية إلى السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية بسبب "الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان. 

وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية للصحفيين خلال مؤتمر صحفي إن إثيوبيا لا تلبي الاشتراطات اللازمة للاستفادة من قانون "النمو الأفريقي والفرصة" الذي يسمح بدخول السلع الأفريقية إلى الولايات المتحدة بدون جمارك. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

«حالة طوارئ».. أسباب دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الطعام

«الصحة»: تسجيل 921 إصابة جديدة بكورونا.. و58 حالة وفاة

أشرف زكى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى

البرلمان: شيكابالا من حقه المشاركة أمام الأهلي.. و200 مليون مخالفات «الجبلاية»

واشنطن تدعو رعاياها إلى الاستعداد لمغادرة إثيوبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلى يبحث مع نظيره الأمريكى مواجهة الطموح النووى لإيران

إسرائيل تعلن عن اكتشاف خندق أسلحة فى الجولان يعود إلى حرب 1967

"معطف الريح".. إسرائيل وألمانيا تنهيان تجارب على منظومة عسكرية