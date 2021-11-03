عرض فيلم كباتن الزعترى بسينما زاوية ومعركة الوعى فى مركز الثقافة السينمائية

تنطلق في الرابعة من بعد عصر اليوم الأربعاء، أولي عروض الفيلم الوثائقي "كباتن الزعتري"، من إخراج علي العربي، بسينما زاوية.

وكان فيلم "كباتن الزعتري"، قد بجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم وثائقي عربي، في دورته المنصرمة، ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية. كما شارك الفيلم في 82 مهرجان سينمائي دولي، وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وكان العرض العالمي الأول لكباتن الزعتري كان في نطاق المسابقة الدولية للأفلام الوثائقية بمهرجان صان دانس في ٢٠٢١.





تدور أحداث فيلم "كباتن الزعتري"، الذي تم تصويره في مخيم للاجئين، في الأردن، حول الصديقين "محمود" و"فوزي"، صديقان مقربان يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين بالأردن، ويحلم كلاهما باحتراف كرة القدم يومًا ما. عندما تزور أكاديمية رياضية ذات شهرة عالمية المخيم، تتوفر فرصة لهما لتحقيق هذا الحلم، وتأخذ قصصهما منعطفا استثنائيًا.



ــ "معركة الوعي" بمركز الثقافة السينمائية

في سياق متصل، يستأنف مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما، في السادسة من مساء اليوم أيضا، عروضه وأنشطته، حيث يعرض المركز، فيلم "معركة الوعي"، للمخرج مختار على.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي دكتور ياقوت الديب، بمشاركة مخرج الفيلم وصناع العمل، وذلك بمقر مركز الثقافة السينمائية في مقره الكائن 36 شارع شريف - القاهرة، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار كورونا وضرورة ارتداء الكمامة داخل المركز .

ويتناول فيلم "معركة الوعي"، للمخرج مختار علي، عدة قصص، تروي حكايات و بطولات تذكر لأول مرة لمجموعة من الجنرالات والقادة خلال معارك أكتوبر المجيدة.



ــ عرض الفيلم التاريخي Russian Ark بقصر السينما

في سياق متصل، وضمن عروض نادي السينما بجاردن سيتي، والتابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، يعرض في الثامنة من مساء اليوم أيضا، الفيلم الروائي الطويل Russian Ark في إطار عروض نادي السينما الروسية، ويعقب عرض الفيلم ندوة لمناقشته مع الحضور، تقدمها وتديرها الناقدة الفنية نشوي نبيل.

الفيلم إنتاج روسي عام 2002 وتبلغ مدة عرضه 99 دقيقة. من إخراج ألكساندر سوكوروف، ومن بطولة: ‫سيرجي دريدن‬‏ ــ ماريا كوزنتسوفا ــ ليونيد موزجوفوي ــ وماكسيم سيرجييف.

تدور أحداث الفيلم في أجواء تاريخية خيالية، حيث يسافر أرستقراطي فرنسي من القرن التاسع عشر، يشتهر بمذكراته الحادة عن الحياة في روسيا، عبر متحف الأرميتاج الروسي ويواجه شخصيات تاريخية من 200 سنة الماضية.