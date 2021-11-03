الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هولندا تعيد فرض استخدام الكمامات مع ارتفاع حالات كورونا

هولندا
هولندا

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن الحكومة قررت إعادة فرض إجراءات منها استخدام الكمامات للحد من ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19 في الآونة الأخيرة.

وأضاف روتة أنه اعتبارا من السادس من نوفمبر سيتم التوسع في استخدام ‭‭"‬‬جواز كورونا" الذي يدل على حصول الشخص على لقاح مضاد لكوفيد-19 أو اختبار حديث للكشف عن الفيروس نتيجته سلبية، ليشمل الأماكن العامة والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية وغيرها.

وتشهد حالات الإصابة بكورونا في هولندا ارتفاعا منذ شهر بعد إلغاء معظم إجراءات التباعد الاجتماعي في أواخر سبتمبر  ووصلت الحالات إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو  خلال الأسبوع المنصرم.

وأجبر ذلك الكثير من المستشفيات على تقليص حجم الرعاية المعتادة مرة أخرى لإفساح المجال أمام استقبال حالات كوفيد-19 العاجلة.

ودعا روته في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون جميع الهولنديين الذين تلقوا التطعيم ومن لم يحصلوا عليه إلى الالتزام بقواعد النظافة الأساسية والبقاء في المنزل إذا ظهرت عليهم أعراض عدوى محتملة.

وسيتم إعادة فرض استخدام الكمامات في المتاجر والأماكن العامة الأخرى في حين نصحت السلطات المواطنين بالعمل من المنزل لنصف الوقت على الأقل.

وأوصت السلطات الصحية بحصول كبار السن على جرعات منشطة من لقاحات الوقاية من كوفيد-19 لكبار السن. وجرى تطعيم نحو 84 في المئة من البالغين في هولندا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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