الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القبلر: قاعدة بيانات للصيادين لحل مشاكلهم والعمل على توفير حياة لائقة لخمسة ملايين مزارع

صياد
صياد

 أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن الحكومة تضع ملف الحماية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها.
 

وأضافت القباج - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى - أنه تم إعداد قاعدة بيانات للصيادين وحل مشاكلهم، كما يتم العمل على توفير حياة لائقة لخمسة ملايين مزارع.
 

وأشارت إلى أنه يتم إطلاق المنتج التأميني المقترح "معاشك بأيدك" للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين، موضحة أن الهدف منه هو توفير حماية اجتماعية إلى كل العمالة غير المنتظمة مع وضع تسهيلات وطرق مختلفة للسداد بحيث يمكن تسديد دفعة مرة واحدة أو دفع أقساط دورية لحين بلوغ سن التقاعد الذي يحدده المشترك ويكون الاستحقاق في صورة مكافأة دفعة واحدة نقدية أو في شكل شهادة استثمارية.
 

وأكدت نيفين القباج أن الدستور ينص على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين اجتماعيا وصحيا ولدينا 7 ملايين مسن منهم 16.5 يعملون ولدينا أكثر من 200 نادي لرعاية المسنين.
 

واختتمت أنه تم تخفيض رسوم أسعار المواصلات للمسنين بإعفائهم من 50% ومجانا لمن هم فوق السبعين كما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بضم 56 ألف أسرة العام الجاري وعدد المستفيدين بكارت ميزة في المرحلة الأولى وصل إلى 112 ألف مواطن و14 مليون مواطن يحصلون على دعم نقدي من تكافل وكرامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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