«التعاون الإسلامى» تدين محاولة استهداف الحوثيين للمدنيين فى جازان

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة جازان بطائرتين مسيرتين مفخختين، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى هدفيهما.

وشدد العثيمين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، مؤكدا وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات

التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.وفي سياق متصل، أدان البرلمان العربي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه جازان بالمملكة العربية السعودية ، مؤكداً تضامنه الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها.

وحذر البرلمان العربي - في بيان صدر، مساء الثلاثاء، - من خطورة استمرار الأعمال الإرهابية الممنهجة لميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، مطالبا بضرورة اتخاذ موقف دولي حازم وحاسم لمواجهة إجرام الحوثي.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مشددا على دعم البرلمان العربي الكامل للمملكة العربية السعودية في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.