الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الإسلامى» تدين محاولة استهداف الحوثيين للمدنيين فى جازان

الحوثيين
الحوثيين

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة جازان بطائرتين مسيرتين مفخختين، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى هدفيهما.

وشدد العثيمين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، مؤكدا وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات

 التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.وفي سياق متصل،  أدان البرلمان العربي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه جازان بالمملكة العربية السعودية ، مؤكداً تضامنه الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها.

وحذر البرلمان العربي - في بيان صدر، مساء الثلاثاء، - من خطورة استمرار الأعمال الإرهابية الممنهجة لميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، مطالبا بضرورة اتخاذ موقف دولي حازم وحاسم لمواجهة إجرام الحوثي.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مشددا على دعم البرلمان العربي الكامل للمملكة العربية السعودية في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

«حالة طوارئ».. أسباب دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الطعام

الزمالك: مشاركة شيكابالا فى القمة متوقفة على رد اتحاد الكرة

«الشيوخ الفرنسى» يؤكد أهمية دور السعودية فى مواجهة الإرهاب

البرلمان: شيكابالا من حقه المشاركة أمام الأهلي.. و200 مليون مخالفات «الجبلاية»

الصحة الفلبينية: تلف 100 ألف جرعة لقاح كورونا إثر اندلاع حريق بالمخازن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلى يبحث مع نظيره الأمريكى مواجهة الطموح النووى لإيران

إسرائيل تعلن عن اكتشاف خندق أسلحة فى الجولان يعود إلى حرب 1967

"معطف الريح".. إسرائيل وألمانيا تنهيان تجارب على منظومة عسكرية