الخارجية الأمريكية تجدد التأكيد على دعم سيادة أوكرانيا واستقلالها

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، خلال لقاء بلينكن، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جلاسكو على هامش قمة المناخ كوب 26.

ورحب بلينكن بخطوات أوكرانيا للتصدي للفساد، مؤكدًا وقوف الولايات المتحدة، إلى جانب الحلفاء والشركاء، وأنها ستواصل تعزيز أمن الطاقة الأوكراني عن طريق الحد من المخاطر التي يشكلها خط أنابيب «نورد ستريم 2».