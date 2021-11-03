الصحة الفلبينية: تلف 100 ألف جرعة لقاح كورونا إثر اندلاع حريق بالمخازن

أسفر حريق اندلع في مخزن تابع لوزارة الصحة الفلبينية عن تلف أكثر من مئة ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأفادت الشرطة الفلبينية -في بيان أوردته صحيفة "فلبين ستار" المحلية- أن الحريق أسفر عن تدمير حوالي 9176 جرعة من لقاح استرازينيكا، و14 ألفًا و400 من لقاح موديرنا و88 ألفًا و938 جرعة من فايزر و36 ألفًا و164 من سينوفاك، بالإضافة إلى لقاحات روتينية أخرى مثل لقاحات مضادة لالتهاب الكبد والحصبة وشلل الأطفال.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية



وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات توفر أملًا جديدًاً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.