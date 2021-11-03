اليونان تفرض قيودا جديدة على الأشخاص غير المحصنين ضد كورونا

فرضت اليونان، قيودا جديدة على الأشخاص غير المحصنين لإبطاء ووقف الانتشار السريع لحالات الإصابة بفيروس كورونا.



وذكر بيان لوزراة الصحة اليونانية- وفق ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية- أن الأشخاص غير المحصنين عليهم تقديم نتيجة اختبار كورونا يكون سلبيا لدخول البنوك والمكاتب العامة ومنافذ البيع بالتجزئة وأماكن الترفيه المختلطة.



وجاء الإعلان عن القرار في الوقت الذي سجلت فيه البلاد ليومها الثاني معدلات إصابة قياسية.. حيث أبلغت السلطات الصحية عن 6700 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية.



وبموجب القواعد الجديدة، سيُطلب من جميع الموظفين غير المحصنين في القطاعين الخاص والعام إجراء اختباري كوفيد في الأسبوع.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.