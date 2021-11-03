البحرين تعلن دعمها للمبادرات الدولية الرئيسية بشأن تغير المناخ

أعلنت مملكة البحرين، تعهدها بدعم المبادرات الدولية الأربع الرئيسية في مجال التغير المناخي، والمتمثلة في مبادرة التحالف العالمي للمحيطات، والتعهد العالمي بشأن غاز الميثان، ومبادرة الحكومة الخضراء، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

جاء ذلك في إطار مشاركة وفد مملكة البحرين برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، يتضمنهم الدكتور محمد مبارك بن دينه، المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة البحريني.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 تهدف إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف ودفع العمل المناخي المشترك لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية، فيما تستهدف مبادرة التحالف العالمي للمحيطات إلى حماية 30٪ على الأقل من محيطات العالم كمناطق محمية بحرية بحلول عام 2030، فيما يطمح التعهد العالمي بشأن غاز الميثان، الذي تم إطلاقه اليوم، لخفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30٪ على الأقل بحلول عام 2030.

وأوضحت الوكالة أن موافقة البحرين على هذه المبادرات الدولية الرئيسية الأربع دليل على التزامها بالتعاون الدولي والعمل الحثيث لمواجهة تحديات التغير المناخي، والذي منها ما أعلنته المملكة عن استهدافها الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060.