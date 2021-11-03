«البرلمان العربى» يدين إطلاق ميليشيا الحوثى طائرتين مسيرتين تجاه جازان بالسعودية

أدان البرلمان العربي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه جازان بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا تضامنه الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها.

وحذر البرلمان العربي - في بيان صدر مساء الثلاثاء- من خطورة استمرار الأعمال الإرهابية الممنهجة لميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، مطالبًا بضرورة اتخاذ موقف دولي حازم وحاسم لمواجهة إجرام الحوثي.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مشددًا على دعم البرلمان العربي الكامل للمملكة العربية السعودية في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.