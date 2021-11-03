الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الوزراء: تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين سيرتبط بتلقي اللقاح بدءًا من ديسمبر

لقاح كورونا
لقاح كورونا

اكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، أنه اعتبارا من أول ديسمبر المقبل ستمتنع المصالح الحكومية عن تقديم خدماتها لأي مواطن لم يحصل على لقاح "كورونا".


وقال سعد - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه المذيعة عزة مصطفى على قناة "صدى البلد" مساء الثلاثاء - إنه سيتم اعتبارا من أول ديسمبر المقبل تنفيذ قرار لجنة الأزمات، بمنع تقديم أية خدمات حكومية للمواطنين الذين لم يقدموا شهادة تؤكد حصولهم على الأقل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مشيرا إلي أنه سيكون مرتبط بكافة الخدمات المقدمة داخل الحكومة من وزارات ومحليات ودواوين محافظات وسجل مدني وغيرها.


وحول طرق إثبات المواطن لحصوله على التطعيم، قال إن المواطنين يستطيع إثبات ذلك عن طريق إظهار البطاقة الورقية التي يتم الحصول عليها من مركز تلقى اللقاح عقب تلقى الجرعات ويكون مثبت علها تاريخ تلقى اللقاح ومختومة بخاتم وزارة الصحة، والطريقة الأخرى عن طريق تطبيق إلكتروني يسمي ( وزارة الصحة المصرية جواز السفر الصحي)، ويتم من خلاله ادخال بيانات المواطن ويقوم بإظهار تلقى المواطن للقاح من عدمه.


وأشار السفير نادر سعد، إلي أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولي من اللقاح بلغ 25 مليون مواطن، فيما بلغ إجمالي الذين تلقوا الجرعة الثانية 12 مليون مواطن، لافتا إلى أن الحكومة تعهدت بالوصول إلي نسبة تطعيم بنهاية العام الجاري إلى 40% من المواطنين.


وأوضح أن عدد الجرعات غير المستخدمة والتي تملكها مصر حاليا تبلغ 34 مليون جرعة، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق مزيد من الفرق الطبية في الأماكن التي يتواجد بها المواطنين لتسريع عملية تلقى اللقاح .


وحول برنامج إطلاق المعاش التأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين، قال إن الحكومة تعمل على إطلاق هذا البرنامج بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلي أن البرنامج يستهدف العامل الزراعي الذي يعمل لدى الغير أو من لديه حيازة زراعية صغيرة - والتي ستحددها الإجراءات تباعا.


وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الراغب في الاشتراك سيقوم بدفع مبلغ -لم يحدد بعد- في بداية الاشتراك ثم مبلغ سنوي لاية مدة يرغب فيها، لافتا إلي أن المعاش يغطي اعتبارا من سن 30 حتى 65 عاما وللمدة التي يرغب المشترك في الحصول على المعاش بها .

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

«حالة طوارئ».. أسباب دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الطعام

«الصحة»: تسجيل 921 إصابة جديدة بكورونا.. و58 حالة وفاة

أشرف زكى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى

البرلمان: شيكابالا من حقه المشاركة أمام الأهلي.. و200 مليون مخالفات «الجبلاية»

واشنطن تدعو رعاياها إلى الاستعداد لمغادرة إثيوبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلى يبحث مع نظيره الأمريكى مواجهة الطموح النووى لإيران

إسرائيل تعلن عن اكتشاف خندق أسلحة فى الجولان يعود إلى حرب 1967

"معطف الريح".. إسرائيل وألمانيا تنهيان تجارب على منظومة عسكرية