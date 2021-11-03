الوزراء: تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين سيرتبط بتلقي اللقاح بدءًا من ديسمبر

اكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، أنه اعتبارا من أول ديسمبر المقبل ستمتنع المصالح الحكومية عن تقديم خدماتها لأي مواطن لم يحصل على لقاح "كورونا".



وقال سعد - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه المذيعة عزة مصطفى على قناة "صدى البلد" مساء الثلاثاء - إنه سيتم اعتبارا من أول ديسمبر المقبل تنفيذ قرار لجنة الأزمات، بمنع تقديم أية خدمات حكومية للمواطنين الذين لم يقدموا شهادة تؤكد حصولهم على الأقل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مشيرا إلي أنه سيكون مرتبط بكافة الخدمات المقدمة داخل الحكومة من وزارات ومحليات ودواوين محافظات وسجل مدني وغيرها.



وحول طرق إثبات المواطن لحصوله على التطعيم، قال إن المواطنين يستطيع إثبات ذلك عن طريق إظهار البطاقة الورقية التي يتم الحصول عليها من مركز تلقى اللقاح عقب تلقى الجرعات ويكون مثبت علها تاريخ تلقى اللقاح ومختومة بخاتم وزارة الصحة، والطريقة الأخرى عن طريق تطبيق إلكتروني يسمي ( وزارة الصحة المصرية جواز السفر الصحي)، ويتم من خلاله ادخال بيانات المواطن ويقوم بإظهار تلقى المواطن للقاح من عدمه.



وأشار السفير نادر سعد، إلي أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولي من اللقاح بلغ 25 مليون مواطن، فيما بلغ إجمالي الذين تلقوا الجرعة الثانية 12 مليون مواطن، لافتا إلى أن الحكومة تعهدت بالوصول إلي نسبة تطعيم بنهاية العام الجاري إلى 40% من المواطنين.



وأوضح أن عدد الجرعات غير المستخدمة والتي تملكها مصر حاليا تبلغ 34 مليون جرعة، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق مزيد من الفرق الطبية في الأماكن التي يتواجد بها المواطنين لتسريع عملية تلقى اللقاح .



وحول برنامج إطلاق المعاش التأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين، قال إن الحكومة تعمل على إطلاق هذا البرنامج بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلي أن البرنامج يستهدف العامل الزراعي الذي يعمل لدى الغير أو من لديه حيازة زراعية صغيرة - والتي ستحددها الإجراءات تباعا.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الراغب في الاشتراك سيقوم بدفع مبلغ -لم يحدد بعد- في بداية الاشتراك ثم مبلغ سنوي لاية مدة يرغب فيها، لافتا إلي أن المعاش يغطي اعتبارا من سن 30 حتى 65 عاما وللمدة التي يرغب المشترك في الحصول على المعاش بها .