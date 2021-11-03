الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد القطارات الروسية من القاهرة إلى الإسكندرية.. والعكس وتنشر الدستور كافة المواعيد الخاصة بقطارات إسكندرية - القاهرة والعكس.


 مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية:

قطار رقم 1 قيام 3 فجرا

قطار 163 قيام 4:00 فجرا

قطار 7 قيام 6:20 صباحا

قطار 1009 قيام 8:25 صباحا

قطار 1203 قيام 1:25 ظهرا

قطار 23 قيام 5:20 مساء

قطار 157 قيام 7:40 مساء

قطار 29 قيام 8:30 مساء


 مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة

قطار 1108 قيام 3:05 فجراً

قطار 8 قيام 5:20 صباحا

قطار 158 قيام 7:15 صباحا

قطار 164 قيام 12:00 ظهرا

قطار 18 قيام 1:10 ظهرا

قطار 24 قيام 2:40 ظهرا

قطار 1008 قيام 7:35 مساء

قطار 28 قيام 8:20 مساء


مواعيد قطارات الإسكندرية / أسوان 

قطار 976 القاهرة - الأقصر vip الساعة 9:30 مساءً.

- قطار 2008 الإسكندرية - أسوان vip يتحرك من الإسكندرية الساعة 8:00 مساءً ويتحرك من القاهرة الساعة 11:00 مساءً.

- قطار 934 الإسكندرية - الأقصر vip، قيام من الإسكندرية الساعة 10:00مساءً، وقيام من القاهرة الساعة 1:10 بعد منتصف الليل.

-قطار 2011 أسوان - القاهرة مكيف الساعة 5:15 صباحًا.

- قطار 981 أسوان - القاهرة vip الساعة 5:30 فجرًا.

- قطار 2007 أسوان - القاهرة vip الساعة 3:15 عصرًا

- قطار 2015 أسوان - القاهرة vip الساعة 4:00 عصرًا.

- قطار 2009 أسوان - القاهرة vip الساعة 6:10 مساءً.

- قطار 935 الأقصر - الإسكندرية vip الساعه 12:40 ظهرًا.

- قطار 977 vip الأقصر - القاهرة الساعه 7:25 مساءً.

- قطار 979 vip أسيوط - القاهرة الساعة 3:00 عصرًا.

السكة الحديد مواعيد قطارات اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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