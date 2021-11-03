مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد القطارات الروسية من القاهرة إلى الإسكندرية.. والعكس وتنشر الدستور كافة المواعيد الخاصة بقطارات إسكندرية - القاهرة والعكس.



مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية:

قطار رقم 1 قيام 3 فجرا

قطار 163 قيام 4:00 فجرا

قطار 7 قيام 6:20 صباحا

قطار 1009 قيام 8:25 صباحا

قطار 1203 قيام 1:25 ظهرا

قطار 23 قيام 5:20 مساء

قطار 157 قيام 7:40 مساء

قطار 29 قيام 8:30 مساء



مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة

قطار 1108 قيام 3:05 فجراً

قطار 8 قيام 5:20 صباحا

قطار 158 قيام 7:15 صباحا

قطار 164 قيام 12:00 ظهرا

قطار 18 قيام 1:10 ظهرا

قطار 24 قيام 2:40 ظهرا

قطار 1008 قيام 7:35 مساء

قطار 28 قيام 8:20 مساء



مواعيد قطارات الإسكندرية / أسوان

قطار 976 القاهرة - الأقصر vip الساعة 9:30 مساءً.

- قطار 2008 الإسكندرية - أسوان vip يتحرك من الإسكندرية الساعة 8:00 مساءً ويتحرك من القاهرة الساعة 11:00 مساءً.

- قطار 934 الإسكندرية - الأقصر vip، قيام من الإسكندرية الساعة 10:00مساءً، وقيام من القاهرة الساعة 1:10 بعد منتصف الليل.

-قطار 2011 أسوان - القاهرة مكيف الساعة 5:15 صباحًا.

- قطار 981 أسوان - القاهرة vip الساعة 5:30 فجرًا.

- قطار 2007 أسوان - القاهرة vip الساعة 3:15 عصرًا

- قطار 2015 أسوان - القاهرة vip الساعة 4:00 عصرًا.

- قطار 2009 أسوان - القاهرة vip الساعة 6:10 مساءً.

- قطار 935 الأقصر - الإسكندرية vip الساعه 12:40 ظهرًا.

- قطار 977 vip الأقصر - القاهرة الساعه 7:25 مساءً.

- قطار 979 vip أسيوط - القاهرة الساعة 3:00 عصرًا.