الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد قطارات «المنصورة - القاهرة» اليوم الأربعاء 3-11-2021

قطار روسي
قطار روسي

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" على مواعيد القطارات من القاهرة للمنصورة والعكس، و تنشر "الدستور" مواعيد القطارات المكيفة والروسية والمختلطة بخط "القاهرة - المنصورة" والعكس، اليوم الأربعاء.

- قطار رقم 948 المنصورة القاهرة مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة 05.35 صباحا.

- قطار رقم 1914 المنصورة القاهرة مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة 06.25 صباحا.

- قطار رقم 334 المنصورة القاهرة مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة 07.10 صباحا.

- قطار رقم 964 دمياط القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 07.35 صباحا.

- قطار رقم 1916 المنصورة القاهرة موعد قيامه الساعة 08.30 صباحا.

- قطار رقم 966 دمياط القاهرة موعد قيامه الساعة 15.07 بعد الظهر.

- قطار رقم 994 دمياط القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 17.45 بعد الظهر.

- قطار رقم 941 القاهرة دمياط مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 05.15 صباحا.

- قطار رقم 965 القاهرة دمياط مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 07.20 صباحا.

- قطار رقم 949 القاهرة المنصورة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 13.20 ظهرا.

- قطار رقم 341 القاهرة المنصورة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 14.10 ظهرا.

- قطار رقم 1915 القاهرة المنصورة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 15.10 مساء.

- قطار رقم 1917 القاهرة المنصورة موعد قيامه الساعة 16.35 مساء.

- قطار رقم 969 القاهرة دمياط مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 19.20 مساء.

السكة حديد مواعيد المنصورة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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