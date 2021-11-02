محافظ أسوان يتابع تداعيات حادث تصادم سيارتين بطريق أبوسمبل

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تداعيات حادث تصادم سيارتين عند الكيلو ٤٦ بطريق أسوان/ أبوسمبل، إحداهما ميكروباص أجرة رقم «ص و ق» ٢٦٥٨، والأخرى ملاكي رقم «ص س ب» ٦٨٤٧، مما أودى بحياة ٨ مواطنين مع إصابة ١٠ آخرين.

وعلى الفور كلف محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء أيمن رضا بزيارة المصابين بقسم الأستقبال والطوارئ بمستشفى أسوان الجامعي، رافقه خلالها الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة.

ونقل السكرتير العام المساعد، اللواء أيمن رضا، تحيات اللواء أشرف عطية للمصابين ومتابعته للجهود المبذولة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الكاملة من الأطباء وأطقم التمريض، حيث تم عمل الأسعافات الأولية للجميع المصابين.

فيما توجد بعض الأإصابات الخطيرة لعدد ٥ مصابين تم تحويلهم لأقسام الجراحة العامة العظام للتدخل الجراحي والعلاجي المناسب لكل حالة.

جديربالذكر أن اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا يفيد بوقع حادث تصادم بين سيارتين أحدهما ميكروباص أجري، وأخرى ملاكي بطريق أبو سمبل السياحي جنوب محافظة أسوان، وتحديدًا عند الكيلو 42، والسيارة الملاكي تحمل رقم 6847، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وبناءًا على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر تحرياتها لمعرفة الأسباب وراء الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

ومن جهة أخرى، لقي نجار مسلح مصرعه، مساء الثلاثاء، أثر سقوطة من الطابق الثالث أثناء عمله بقرية الحباري بمركز إدفو التابعة لمحافظة أسوان، وتم نقل جثمانه إلى المشرحة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة إدفو، يفيد بأنه لقي شخص مصرعه ويدعى "حمادة .ر.ع"، ويبلغ من العمر 40 عامًا، ويعمل نجار مسلح، حيث أنه أثناء عمله داخل قرية الحبارى بمركز إدفو، سقط من الطابق الثالث ما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة، وتم نقله إلى مشرحة إدفو العمومية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستخراج تصريحات الدفن.

وبناءًا على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر تحرياتها لمعرفة الأسباب وراء الحادث.