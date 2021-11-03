سميرة سعيد تتالق فى سماء مسرح النافورة وزياد برجى يقدم التحية لمصر (صور)

مدت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، جسرًا للإبداع بين المغرب ولبنان، فى الليلة الثانية من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ30، حيث أشادت النجمة سميرة سعيد بالمهرجان ووجهت الشكر للقائمين عليه ولوزارة الثقافة، وثمنت إهداء هذه الدورة لروح الموسيقار جمال سلامة، مؤكدة أنها تعاونت معه فى مجموعة من الأعمال المميزة.

وتألقت سميرة فى سماء مسرح النافورة وظهرت فى كامل لياقتها الفنية ونشدت بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد عرام بباقة مختارة من أعمالها الخاصة التى نجحت من خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية ضخمة وتنوعت بين القديم والحديث كان منها: حلوة الدنيا معاك، إيه سهرني، لعلمك إنت، سوبر مان، كتر كلام، محصلش حاجة، مون شيري، واحشني بصحيح، ال جاني بعد يومين، مش هتنازل عنك أبدا، وهوا هوا.

قبلها قدم النجم زياد برجى تحية لمصر وشعبها على مساندة بلاده كما وجه الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على دعمها الدائم والمستمر للفنون الجادة، ثم تغنى بكوكبة من أعماله كان منها قال: إيه بيطمن عليا، شو حلو، بيحسدوني، يا قلبي لا تستغرب، والله ورجعت تدق يا قلبي، إلى جانب فايق يا هوى لفيروز، وحاول تفتكرنى لعبد الحليم حافظ.

زياد برجي

وكان كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد وبقيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين قد استقبل الجمهور على المسرح الخارجى بمختارات من مؤلفات الطرب العربى.

وكان قد تم تحديث وتجهيز، مسرح النافورة وساحة الأوبرا ليتناسبا مع هذا الحدث الضخم، وصمم الديكور الخارجي المهندس محمد الغرباوي، وتصميم المسرح المهندس محمود حجاج والإضاءة المهندس ياسر شعلان والصوت للمهندسين محمود عبد اللطيف وعاصم السيد.

يذكر أن الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، وفي محافظة البحيرة أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هى مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، وعمان.