السكة الحديد: تدريب فنيين الكهرباء المعينين حديثا قبل استلام العمل

قال مصدر خاص فى هيئة السكة الحديد، إنه يتم تدريب عدد العاملين بمهنة فنيين كهرباء بالسكة الحديد، وذلك من خلال تلقيهم تدريبات عملية في مواقع عمل مختلفة ليتمكنوا من استلام وظائفهم بعد تعينهم في المسابقة رقم "١".

وأفاد "المصدر"، في تصريحات خاصة لـ"لدستور"، بأنه يتم تدريب المعينين قبل تسلمهم العمل الخاص بهم، وذلك للتأكد من قدرتهم على العمل بشكل سليم، وفقًا لقواعد السكة الحديد.

وأشار المصدر إلى أن السكة الحديد تهتم في الوقت الحالي بتدريب كافة العاملين بالسكة الحديد سواء الذين تم تعينهم حديثًا أو العمال المتواجدين في الهيئة من قبل، وذلك لرفع كفاءة الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وكانت أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وجود 250 وظيفة شاغرة بالهيئة للمهندسين للتعيين، مهندس ثالث تخصصات (ميكانيكا– كهرباء– مدني) من الذكور فقط لطبيعة العمل الشاقة، والعمل بنظام الورديات، وتخصصات (إلكترونيات- الاتصالات الكهربية – حاسبات ونظم)، من الذكور والإناث للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، في بيان رسمي لها، أنه سيتم إجراء مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين من خلال الاختبارات واللياقة البدنية والصحية.

كما أعلنت عن وجود عدد 1500 وظيفة فنية شاغرة تخصصات مختلفة للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات، وهي (فني إشارات رابع - فني كهربائي رابع – فني ميكانيكي رابع – فني براد رابع – فني مناورة رابع – فني مزلقان رابع – فني صيانة سكة رابع – فني حركة وبلوك رابع – فني لحام سكة رابع – مشرف قطار رابع – صراف تذاكر رابع)، وذلك حسب المؤهل والتخصص المطلوب للوظيفة.