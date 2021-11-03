ندوة حول «استراتيجية النهوض بالقطاع الصحى» بجامعة الوادى الجديد

عقد مركز إعلام الخارجة التابع للهيئة العامة للاستعلامات بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، ندوة حول "استراتيجية النهوض بالقطاع الصحي"، وذلك بمقر كلية الطب بالمحافظة.

وقالت أزهار عبد العزيز، مدير مركز إعلام الخارجة، أن الندوة تأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتطوير القطاع الصحي والنهوض به من أجل صحة جيدة للمواطنين في مصر.

ندوة بجامعة الوادى الجديد

حاضر في الندوه الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب، والدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ واستشاري أمراض القلب.

وأضافت مدير مركز إعلام الخارجة، أن الندوة تناولت العديد من المحاور أهمها، مفهوم الاستراتيجية وارتباطها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأهمية التخطيط الاستراتيجي في الاستغلال الأمثل للموارد بما يحقق طموح وآمال المواطن.

ندوة بجامعة الوادى الجديد

وتطرقت الندوة إلى شرح أهم محاور رؤية مصر ٢٠٣٠، وشرح أهداف ورؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي والنهوض به من أجل صحة جيدة للمواطنين في مصر، إضافة إلى مفهوم حوكمة القطاع الصحي، والمبادرات الرئاسية والاهتمام بصحة المواطن، ومبادرة ١٠٠ مليون صحة، وإتاحة العلاج لكافة المواطنين.

ندوة بجامعة الوادى الجديد

كما تناولت الندوة منظومة التأمين الصحي الشامل ومراحل تنفيذها، وإنشاء كلية الطب بالوادىي الجديد وسد العجز في بعض التخصصات من الأطباء وأهمها الأورام والمخ والأعصاب وأمراض الدم، وتقديم مشروع في مجلس الشيوخ للاستفادة من الموارد الأحيائية مثل النباتات الطبية المنتشرة في الصحراء الغربية، وكذلك سم العقرب، واستخدام ذلك في الأغراض الطبية.

ندوة بجامعة الوادى الجديد

وفي ختام الندوة تم التأكيد على أن طلبة كلية الطب في الفرقة الأولى هم نواة وبذرة للنهوض بالمنظومة الصحية بالوادي الجديد من خلال التدريب في مستشفى الخارجة التخصصي.