معبر رفح يستقبل نحو 455 مسافرًا فلسطينيًا.. غدًا

يستقبل معبر رفح البري نحو 455 مسافرًا فلسطينيًا، غدًا الأربعاء، بينهم الأسر والطلاب والمرضى، وذلك في ظل القرار المصري بزيادة عدد المسافرين الفلسطينيين وتسهيل الإجراءات في المعبر، للتخفيف من أزماتهم.

وتواصل مصر فتح معبر رفح البري لسفر العالقين الفلسطينيين، في الاتجاهين، بالإضافة إلى عبور الحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات والمواد اللازمة، بالإضافة إلى أدوات لإعادة إعمار قطاع غزة.

وكان معبر رفح استقبل، خلال الأسبوع الماضي، 8746 مسافرًا فلسطينيا، إذ غادر غزة 4440 مسافرًا، بينما دخل إليها 4306 آخرون.

استمرار أعمال لجنة الإعمار المصرية في غزة

في السياق ذاته، تستمر اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة المحاصر في اجتماعاتها مع وزارة الأشغال الفلسطينية بشأن البدء في بناء أول مدينة سكنية مصرية داخل القطاع.

وسلمت اللجنة المصرية لإعمار غزة، مساء أمس، الإثنين، مخططات أول مدينة سكنية مصرية سيتم تشييدها داخل القطاع المحاصر، ضمن المنحة المصرية لإعادة إعمار القطاع المحاصر، والتي تبلغ 500 مليون دولار.