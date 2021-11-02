الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حملات لرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بالشرقية

حملات لرفع الإشغالات
حملات لرفع الإشغالات

شهدت مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، حملة مكثفة لرفع الإعلانات واللافتات المخالفة، بالإضافة لرفع منظومة النظافة العامة بالقرى التابعة للمركز، لخلق بيئة صحية نظيفة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، بناءً علي توجيهات المحافظ.

وقام، اليوم، مدير إدارة تحسين البيئة في أعمال رفع تراكمات القمامة، ونقلها الى النقطة الوسيطة الثابتة، تمهيداً لنقلها للمقالب العمومية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أكد محمد عبدالوهاب، رئيس مجلس المدينة، الانتهاء من أعمال توسع وتسوية طريق «سنهوا - مشتول السوق» قريبًا، تمهيدًا لرصفه، لافتًا إلى أنه تم تنظيف طريق 39 منيا القمح السعديين والطريق الإقليمي البطيء، وطريق السعديين كفر ميت سهيل ومداخل القرى بواسطة لودر ومعدات وعمال الوحدة، كما تم رفع 17 من الإعلانات المخالفة بشوارع المدينة.


تحررت المحاضر اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملات لرفع الإشغالات
حملات لرفع الإشغالات

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محمد عبدالوهاب الإشغالات رفع كفاءة الشوارع إزالة الإعلانات منظومة النظافة غير مرخص

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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