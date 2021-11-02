أول تعليق من «الرى» على تصريحات جونسون بشأن «اختفاء الإسكندرية»

رد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن اختفاء مدن شاطئية مثل الإسكندرية، قائلا إن التغيرات المناخية لها تأثير واضح على مستوى سطح البحر، لكن مصر بدأت في تدشين مشروعات حماية الشواطئ ومنها مدينة الإسكندرية، مؤكدًا تنفيذ 120 كيلو مترا، والعمل على تنفيذ 110 كيلومترات أخرى.

وأضاف غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم تنفيذ مشروع لحماية قلعة قايتباي وتطوير المنطقة المحيطة بها، وكذلك مشروع لحماية شاطئ إسكندرية من خلال بلوكات خرسانية تستطيع حمايته من التغيرات المناخية والنوات البحرية، مشيرًا إلى أن أعمال حماية الشواطئ تحمي استثمارات بعشرات المليارات، وكذلك المواطنين.