الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد عادل: بحثت عن طريقة جديدة للغناء في الجنوب.. و«خدوها أغراب» فاتحة خير (حوار)

أحمد عادل
أحمد عادل

ولد أحمد عادل في محافظة قنا بمركز نقادة، ووجد أمامه عمه بفرقته، فشارك فيها بالغناء، حتى قدم العديد من الأغنيات التي لاقت رواجًا في المجتمع الصعيدي، وكان يحب أن يكون له توجهًا خاصًا في الأغنية الشعبية، فقدم أغنية تتلمس الروح الصعيدية في مفرداتها وتنتمي لعالم الجنوب.

بلغ «عادل» شهرته الكبيرة في أغنية «ليه بنت عمي خدوها أغراب»، التي راجت بقوة حتى أصبحت ضيفا دائما في الحفلات في الجنوب، وهنا اشتهر اسمه وعرف في كل مكان.

«الدستور» التقت احمد عادل أو كما يلقب بـ«كروان الصعيد»، وإلى نص الحوار:

حاولت المزج بين الكف الصعيدي والأغنية الشعبية الصعيدية.. هل قصدت أن تبتعد بالأغنية إلى ما هو أكبر من محيط الصعيد نفسه؟

هذا حقيقي، أنا بالفعل حاولت إيجاد طريقة تعبير وسط ما بين الكف والأغنية الشعبية والموروث الجنوبي، لأن الكف هو فن خاص بالجنوب إلى أقصى حد، والأغنية هي ما اعتادت سيدات الصعيد غناؤه في المحافل الخاصة بهن مثل الحنة والزفاف قديما، ولن كل هذه كانت أغنيات له تواجد في الموروث، فكان التفكير في إيجاد طريقة وسط ما بين الاثنين، أن نغني الكف ولكن بطريقة الأغنية وبطريقة تعبير تسمح للجميع فهمها، ولكن شريطة ألا تبتعد عن الأغنية الصعيدية والتعبير بالمفردات الجنوبية، وهو ما أثبت فيه تواجدا كبيرا لدرجة أن بعض الأغنيات التي تعنى بالصعيد كان لها انتشار قوي في بيئات أخرى.

لماذا كان الابتعاد عن فن معروف مثل الكف الصعيدي؟

لأن العالم يشهد تطورا كبيرا من حولنا، وبالتالي لا بد أن يحدث هذا التطور على الغناء في الصعيد أيضًا، فن الكف له فنانين مهرة يعملون عليه وأنا حاولت الابتعاد قليلا ولكن بدون خلع عباءة الصعيد نفسها، وظهر ذلك في اختيار الكلمات، وغيرها.

حكاية ابن العم لبنت العم هي تقليد قديم في الزواج.. لكنك عكست الأمر وقلت «ليه بنت عمي خدوها أغراب»؟

قديما كانت ابنة العم لابن العم، وهناك أمثال كثيرة على أن البنت إن تزوجت من ابن عمها فهذا ضمان لحياة مستقرة وآمنة، والعديد من الامثال الشعبية افردت لعلاقة ابن العم بابنة العم الكثير مثل «ابن العم ينزلها من على الحصان»، في إشارة أن ابن العم يستطيع أن يقول لابنة عمه أريد الزواج منك وهي على الحصان في ظريقها لزوج آخر، وهي دلالة على مكانة ابن العم، ولكن في العصر الحالي اختلف الأمر، فالبنت أصبح لديها القدرة على الاختيار وهو ما زاد من حالات الطلاق وغيرها، ابنة اعلم من يصنها هو ابن العم، ولكن بالطبع ليس في كل الحالات.

في النهاية كيف تختار أغنياتك؟

الجنوب مليء بالشعراء، ومن فطرة الجنوب أن الكثيرين يقولون الشعر بدون أن يدركون أنه شعر، كلامهم العادي هو شعر، لذلك اختيار الكلمات ليس صعبا، وهناك شعراء أعمل معهم في اختيار الكلمات، ونقوم بأدائها والتغيير فيها أحيانا لكي نصل إلى أفضل تواجد للأغنية، وفي الأخير نحن نتعب لكن تعبنا مردود في صورة تقبل الرجل العادي للأغنيات.

الكثير في الجنوب يكتبون الشعر.. فهل تكتب الشعر أيضًا؟

نعم أنا أكتب الشعر وشاركت بالفعل في كتابة بعض أغنياتي، وأيضًا أملك الأذن الرهيفة القادرة على وزن الكلمات بحكم انتمائي للجنوب والجنوب كما تعلم معظمه شعراء يكتبون العديد من فنونه، مثل الواو والنميم وغيره، ومن هنا فإنني أشارك في تعديل بعض المفردات الخاصة بأغنياتي وغيرها.

المطرب أحمد عادل ليه بنت عمي خدوها اغراب أغنيات أحمد عادل فرقة أحمد عادل محافظة قنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

«حالة طوارئ».. أسباب دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الطعام

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

جريمة فى كفر الشيخ: رجل يسكب مياه نار على زوجته وشقيقتها ووالديها (صور)

أول تعليق من «الرى» على تصريحات جونسون بشأن «اختفاء الإسكندرية»

أشرف زكى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى

البرلمان: شيكابالا من حقه المشاركة أمام الأهلي.. و200 مليون مخالفات «الجبلاية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلى يبحث مع نظيره الأمريكى مواجهة الطموح النووى لإيران

إسرائيل تعلن عن اكتشاف خندق أسلحة فى الجولان يعود إلى حرب 1967

"معطف الريح".. إسرائيل وألمانيا تنهيان تجارب على منظومة عسكرية