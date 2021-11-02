أحمد عادل: بحثت عن طريقة جديدة للغناء في الجنوب.. و«خدوها أغراب» فاتحة خير (حوار)

ولد أحمد عادل في محافظة قنا بمركز نقادة، ووجد أمامه عمه بفرقته، فشارك فيها بالغناء، حتى قدم العديد من الأغنيات التي لاقت رواجًا في المجتمع الصعيدي، وكان يحب أن يكون له توجهًا خاصًا في الأغنية الشعبية، فقدم أغنية تتلمس الروح الصعيدية في مفرداتها وتنتمي لعالم الجنوب.

بلغ «عادل» شهرته الكبيرة في أغنية «ليه بنت عمي خدوها أغراب»، التي راجت بقوة حتى أصبحت ضيفا دائما في الحفلات في الجنوب، وهنا اشتهر اسمه وعرف في كل مكان.

«الدستور» التقت احمد عادل أو كما يلقب بـ«كروان الصعيد»، وإلى نص الحوار:

حاولت المزج بين الكف الصعيدي والأغنية الشعبية الصعيدية.. هل قصدت أن تبتعد بالأغنية إلى ما هو أكبر من محيط الصعيد نفسه؟

هذا حقيقي، أنا بالفعل حاولت إيجاد طريقة تعبير وسط ما بين الكف والأغنية الشعبية والموروث الجنوبي، لأن الكف هو فن خاص بالجنوب إلى أقصى حد، والأغنية هي ما اعتادت سيدات الصعيد غناؤه في المحافل الخاصة بهن مثل الحنة والزفاف قديما، ولن كل هذه كانت أغنيات له تواجد في الموروث، فكان التفكير في إيجاد طريقة وسط ما بين الاثنين، أن نغني الكف ولكن بطريقة الأغنية وبطريقة تعبير تسمح للجميع فهمها، ولكن شريطة ألا تبتعد عن الأغنية الصعيدية والتعبير بالمفردات الجنوبية، وهو ما أثبت فيه تواجدا كبيرا لدرجة أن بعض الأغنيات التي تعنى بالصعيد كان لها انتشار قوي في بيئات أخرى.

لماذا كان الابتعاد عن فن معروف مثل الكف الصعيدي؟

لأن العالم يشهد تطورا كبيرا من حولنا، وبالتالي لا بد أن يحدث هذا التطور على الغناء في الصعيد أيضًا، فن الكف له فنانين مهرة يعملون عليه وأنا حاولت الابتعاد قليلا ولكن بدون خلع عباءة الصعيد نفسها، وظهر ذلك في اختيار الكلمات، وغيرها.

حكاية ابن العم لبنت العم هي تقليد قديم في الزواج.. لكنك عكست الأمر وقلت «ليه بنت عمي خدوها أغراب»؟

قديما كانت ابنة العم لابن العم، وهناك أمثال كثيرة على أن البنت إن تزوجت من ابن عمها فهذا ضمان لحياة مستقرة وآمنة، والعديد من الامثال الشعبية افردت لعلاقة ابن العم بابنة العم الكثير مثل «ابن العم ينزلها من على الحصان»، في إشارة أن ابن العم يستطيع أن يقول لابنة عمه أريد الزواج منك وهي على الحصان في ظريقها لزوج آخر، وهي دلالة على مكانة ابن العم، ولكن في العصر الحالي اختلف الأمر، فالبنت أصبح لديها القدرة على الاختيار وهو ما زاد من حالات الطلاق وغيرها، ابنة اعلم من يصنها هو ابن العم، ولكن بالطبع ليس في كل الحالات.

في النهاية كيف تختار أغنياتك؟

الجنوب مليء بالشعراء، ومن فطرة الجنوب أن الكثيرين يقولون الشعر بدون أن يدركون أنه شعر، كلامهم العادي هو شعر، لذلك اختيار الكلمات ليس صعبا، وهناك شعراء أعمل معهم في اختيار الكلمات، ونقوم بأدائها والتغيير فيها أحيانا لكي نصل إلى أفضل تواجد للأغنية، وفي الأخير نحن نتعب لكن تعبنا مردود في صورة تقبل الرجل العادي للأغنيات.

الكثير في الجنوب يكتبون الشعر.. فهل تكتب الشعر أيضًا؟

نعم أنا أكتب الشعر وشاركت بالفعل في كتابة بعض أغنياتي، وأيضًا أملك الأذن الرهيفة القادرة على وزن الكلمات بحكم انتمائي للجنوب والجنوب كما تعلم معظمه شعراء يكتبون العديد من فنونه، مثل الواو والنميم وغيره، ومن هنا فإنني أشارك في تعديل بعض المفردات الخاصة بأغنياتي وغيرها.