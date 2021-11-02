الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«فيسبوك» سيوقف العمل بنظام التعرف على الوجوه

فيسبوك
فيسبوك

ألغى موقع "فيسبوك" نظام التعرف على الوجوه وحذف مليار بصمة وجه، كما أعلنت الشركة الأم اليوم الثلاثاء، استجابة لمخاوف جدية بشأن الخصوصية.
وجاء هذا الإعلان فيما تواجه شبكة التواصل الاجتماعي واحدة من أسوأ أزماتها على الإطلاق مع تسريب وثائق داخلية إلى صحفيين ونواب أمريكيين وهيئات أمريكية ناظمة.
وقالت الشركة الأم "ميتا" في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية : "هناك الكثير من المخاوف بشأن تقنية التعرف على الوجوه في المجتمع، وما زالت الهيئات الناظمة في طور تقديم مجموعة واضحة من القواعد التي تحكم استخدامها".
وأضاف البيان: "وسط حالة عدم اليقين المستمرة هذه، نعتقد أن اقتصار استخدام تقنية التعرف على الوجوه على مجموعة ضيقة من الحالات، أمر مناسب".
ولم توضح الشركة متى سيدخل هذا الإجراء الجديد الذي يستخدمه أكثر من ثلث رواد الموقع يوميًا، حيز التنفيذ، وأوضح البيان أن وضع حد لهذا النظام "سيؤدي إلى حذف أكثر من مليار بصمة وجه من النماذج المستخدمة".
وفيما تواجه شبكة التواصل الاجتماعي أزمة غير مسبوقة مرتبطة بتسريب بيانات، غيّرت اسم الشركة الأم إلى "ميتا" في محاولة لتجاوز كونها شبكة اجتماعية تشوبها فضائح، وتقديم رؤيتها للواقع الافتراضي للمستقبل.

وعلى صعيد آخر.. طالبت الموظفة السابقة في شركة (فيسبوك) فرانسيس هوجن، رئيسها مارك زوكربيرج بالتنحي عن قيادة عملاق التواصل الاجتماعي والسماح بالتغيير بدلًا من تخصيص الموارد لتغيير اسم الشركة.

وقالت هوجن، في تصريحات وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، الثلاثاء، "أعتقد أنه من غير المرجح أن يحدث تغيير بالشركة ما دام مارك زوكربيرج هو الرئيس التنفيذي"، مؤكدة أن فيسبوك ستكون أقوى في وجود شخص يركز على الأمان.

كانت شركة فيسبوك التي لديها 3 مليارات مستخدم في تطبيقاتها للتواصل الاجتماعي على الإنترنت قد غيرت الأسبوع الماضي اسمها إلى (ميتا)، وذلك للتركيز على بناء (ميتافيرس) والذي يعني وجود بيئة للواقع الافتراضي المشترك.

واشنطن الولايات المتحدة فيسبوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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