الاتحاد الإفريقى يعقد اجتماعًا لمراجعة ملاءمة آليات الوساطة فى حل نزاعات القارة

نظمت مفوضية الشئون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الإفريقي اجتماعًا في نيروبي بعنوان "الملتقى السنوي الثاني عشر رفيع المستوى حول تعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا"، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، والسفير بانكول أديوي، مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلام والأمن.

وناقش الملتقى، في بيان للاتحاد الإفريقي، الثلاثاء، تزويد المبعوثين الخاصين والممثلين الساميين والممثلين رفيعي المستوى والوسطاء بفرصة التفكير وتقييم ومراجعة جهود الوساطة الحالية لتحديد مدى ملاءمتها وفعاليتها في السياق الحالي للنزاعات الناشئة في القارة، وتبادل الخبرات حول السياسات والممارسات الناشئة في مجال الوساطة.

حضر الملتقى الذي عقد تحت شعار "تحسين التنسيق والمواءمة من أجل الوساطة الفعالة" ممثلو الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية ومفوضية الاتحاد الإفريقي وأجهزة الاتحاد الإفريقي.