الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الإفريقى يعقد اجتماعًا لمراجعة ملاءمة آليات الوساطة فى حل نزاعات القارة

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي

نظمت مفوضية الشئون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الإفريقي اجتماعًا في نيروبي بعنوان "الملتقى السنوي الثاني عشر رفيع المستوى حول تعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا"، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، والسفير بانكول أديوي، مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلام والأمن.

وناقش الملتقى، في بيان للاتحاد الإفريقي، الثلاثاء، تزويد المبعوثين الخاصين والممثلين الساميين والممثلين رفيعي المستوى والوسطاء بفرصة التفكير وتقييم ومراجعة جهود الوساطة الحالية لتحديد مدى ملاءمتها وفعاليتها في السياق الحالي للنزاعات الناشئة في القارة، وتبادل الخبرات حول السياسات والممارسات الناشئة في مجال الوساطة.

حضر الملتقى الذي عقد تحت شعار "تحسين التنسيق والمواءمة من أجل الوساطة الفعالة" ممثلو الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية ومفوضية الاتحاد الإفريقي وأجهزة الاتحاد الإفريقي.

أديس أبابا الاتحاد الافريقى القارة إثيوبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

«حالة طوارئ».. أسباب دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الطعام

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

أشرف زكى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى

البرلمان: شيكابالا من حقه المشاركة أمام الأهلي.. و200 مليون مخالفات «الجبلاية»

«مدبولى»: «ممشى أهل مصر» من أبرز مشروعات التنزه والجذب السياحى بوسط القاهرة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"معطف الريح".. إسرائيل وألمانيا تنهيان تجارب على منظومة عسكرية

لقاء بينيت ومودى فى جلاسكو: تقارب جديد بين إسرائيل والهند

استطلاع: 36 مقعداً لـ"الليكود" و6 لـ"بينيت".. هل يريد الإسرائيليون عودة نتنياهو؟