إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ247 مليون حالة في العالم

بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا (كوفيد- 19) حول العالم، الثلاثاء، 247 مليونا و129 ألفا و785 حالة، كما ارتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5 ملايين و5 آلاف و638 وفاة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الإصابات حول العالم، تلتها الهند بواقع 34.2 مليون إصابة، فيما جاءت البرازيل في المرتبة الثالثة.

ففي أوروبا، سجلت المملكة المتحدة، 293 حالة وفاة، و33 ألفا و865 حالة إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة أكثر من 9 ملايين و91 ألف حالة والوفيات 163 ألفا و808 حالات وفاة.

وسجلت إيطاليا 2834 إصابة جديدة بكورونا و41 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 4 ملايين و765 ألفا و879 إصابة والوفيات إلى 132 ألفًا و202 حالة وفاة.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وسجلت البرتغال 450 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى مليون و91 ألفا و592 إصابة، كما سجلت 9 وفيات خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 18 ألفا و171 حالة وفاة، وفقا لصحيفة بورتوجال نيوز.

وسجلت اليونان 59 حالة وفاة، و6700 إصابة جديد، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في اليونان منذ بداية الجائحة إلى 16 ألفا و50 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 754 ألفا و451 إصابة.

وسجلت جارتها قبرص، 249 إصابة، وحالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19"، ليصل إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس 575 حالة، فيما وصل العدد التراكمي للإصابات إلى 124 ألفا و539 إصابة.

وسجلت هولندا 18 حالة وفاة، و7 آلاف و761 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس هناك إلى 18 ألفا و441 حالة، والحصيلة التراكمية للإصابات إلى مليونين و147 ألفا و507 إصابات.

وعلى النطاق الآسيوي، سجلت أذربيجان 2178 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 534 ألفا و748 حالة إصابة والوفيات إلى 30 ألفًا و253 حالة وفاة.

وسجلت فيتنام 5 آلاف و637 إصابة جديدة بكورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 932 ألفًا و357 إصابة، وسجلت أيضا 74 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 22 ألفًا و205 وفيات.

وسجلت بنجلاديش 3 وفيات، و229 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" إلى 27 ألفا و873 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة مليونا و569 ألفا و982 إصابة.

كما سجلت إندونيسيا 34 حالة وفاة، و612 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، لتزداد حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" إلى 143 ألفا و457 حالة، وترتفع الحصيلة التراكمية للإصابات إلى 4 ملايين و245 ألفا و373 إصابة.

وسجلت سنغافورة أيضا 3496 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ووفقا لشبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية في نشرتها بالإنجليزية - فقد وصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي إلى 204 آلاف و340 إصابة، في حين وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 430 وفاة.

وفي أمريكا الشمالية، سجلت الولايات المتحدة 74 ألفا و504 حالات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 46 مليونا و58 ألفا و641 حالة، كما تم تسجيل 1309 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 746 ألفا و688 حالة.

فيما سجلت كندا 2082 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و725 ألفا و362 حالة، كما سجلت 28 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و52 حالة.

وفي أمريكا الجنوبية، سجلت البرازيل، 11 ألفا و305 حالات إصابة بكورونا و303 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات المسجلة في البلاد إلى 607 آلاف و922 حالة، وبلغ إجمالي الإصابات 21 مليونا و814 ألفا و693 إصابة.

وإفريقيا، أبلغت كينا عن حالة وفاة واحدة، و70 إصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى 5 آلاف و282 حالة، فيما ارتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 253 ألفا و409 إصابات.