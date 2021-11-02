زياد برجي من دار الأوبرا: مصر موطن الفنون وبعشق ترابها

توجه الفنان اللبناني زياد برجي، خلال الاحتفال بمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثلاثون بدار الأوبرا المصرية، بالشكر والتقدير لزوجته وعائلته في لبنان والعالم العربي كله، قائلا: "اشتقت لكي زوجتي ولعائلاتي ولبنان الأم الكبرى".

كما أعلن عن طرحه ميني ألبوم باللكنة المصرية، كاستجابة منه لمطلب الشعب المصري العظيم، الذي وجد له قاعدة جماهيرية كبيرة، مؤكدا أن مصر موطن الفنون، فهي دائما الراعي الأول لها، مؤكدا على حبه وعشقه لتراب مصر.

غنى زياد برجي خلال حفله الذي بدأ في تمام الثامنة مساء، على مسرح النافورة المكشوف، بدار الأوبرا المصرية، عدد من أغانيه المعروفة مثل شو حلو، بتعرف، وغني بعض أغاني فنانين الزمن الجميل، كالعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وجارة القمر الفنانة فيروز، والفنان وديع الصافي.

بدأت فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، اعتبارًا من أمس، الاثنين 1 من نوفمبر الجاري، وتستمر لمدة ١٥ يوما، مهداة للموسيقار جمال سلامة، والمبدع عبده داغر.

وسط حضور عدد من النجوم من بينهم النجم مصطفى قمر، وسميرة سعيد، يأتي ذلك في ظل انعقاد الدورة الثلاثون لمهرجان، ومؤتمر الموسيقى العربية، والتي تقام بدار الأوبرا المصرية، ومكتبة الإسكندرية، والذي يغني فيه مجموعة من النجوم من بينهم أنغام، وسميرة سعيد، ومحمد محسن، مدحت صالح، وغيرهم.

يأتي ذلك وسط تشديدات من قبل القائمين على تنظيم الحفل لاتباع إجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات الطبية، واستخدام أدوات التعقيم، والمطهرات.

يذكر أن الفنان اللبناني زياد برجي له صلة قرابة بصوت لبنان فيروز، وأنه من أعظم ياملاك، وأنا بشكرك، وشاغل بالي، وأنا قلبي عليك، ولعيونك الحلوين، حياني، ومش طايق، ومش ناوي على خير ودويتو سبنا بعض مع النجمة مايا دياب، كما برع في التلحين فلحن حوالي ١٢ لحن لعدد من الفنانين من بينهم نانسي عجرم.