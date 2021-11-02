الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتهاء صرف الشريحة الأولى لمعاشات نوفمبر

المعاشات
المعاشات

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، انتهاء صرف الشريحة الأولى لمعاشات نوفمبر، لمن يتقاضي معاشه من مكاتب البريد، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.
 
وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني أنه سيتم غدًا الأربعاء، صرف الشريحة الثانية حتى بعد غدٍ الخميس، فى حين تبدأ الشريحة الثالثة من الأحد وحتى الإثنين القادمين على أن يتوالى صرف باقي الشرائح تباعًا.

الرقم التأميني 

يتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيًا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

الجمع بين المعاشات 

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، أنه يجوز أن يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته طبقًا لأحكام القانون 148 لسنة 2019، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
 

معاش استثنائى

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه يتم منح معاش استثنائي للعاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم علي أي معاش لأي سبب، كما يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيًا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية، كما أنه يتم منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

تأمين صحي

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، يمكن لصاحب المعاش الانتفاع بخدمات التأمين الصحي إذا أبدى الرغبة بتأمين المرض فى تاريخ تقديم طلب الصرف مقابل خصم 1% من قيمة المعاش لصالح التأمين الصحي.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا بد من حصول الشخص المؤمن عليه على رقم تأميني، حيث يعتبر نواة رئيسية لنظام المعلومات، ليتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيًا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

فيروس كورونا التأمينات المعاش كورونا المعاشات إجراءات احترازية انتشار فيروس كورونا مكاتب البريد معاشات شركات القطاع العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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