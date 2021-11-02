ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا بلبنان والمغرب وتونس

شهدت دول لبنان والمغرب وتونس، اليوم، ارتفاعا ملحوظا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما سجل الأردن والجزائر تراجعا في الإصابات.

وشهد لبنان ارتفاعا كبيرا في الإصابات، حيث سجلت وزارة الصحة اليوم 822 إصابة جديدة، مقابل 201 حالة تم تسجيلها أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 643 ألفا و47 حالة، فيما تم تسجيل 6 وفيات بإجمالي يصل إلى 8 آلاف و515 حالة، وبلغ عدد حالات الشفاء 617 ألفا و459 حالة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 260 إصابة جديدة مقارنة بـ 138 حالة أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 946 ألفا و543 حالة، فيما تم تسجيل 5 وفيات جديدة ليصل المجموع الكلي إلى 14 ألفا و683 حالة، وتماثل 404 حالات جديدة للشفاء بإجمالي يصل إلى 927 ألفا و428 حالة.

وامتد الارتفاع في الإصابات اليومية إلى تونس، حيث سجلت وزارة الصحة /اليوم/ 104 إصابات جديدة، مقابل 29 إصابة أمس، فيما سجلت

3 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 25 ألفا و250 حالة، وتعافي 159 حالة جديدة بإجمالي 686 ألفا و340 حالة.

وفي المقابل، سجل الأردن انخفاضا ملحوظا في الإصابات، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1790 إصابة جديدة مقابل 2120 حالة تم تسجيلها أمس، ليصل الإجمالي إلى 866 ألفا و451 حالة، فيما تم تسجيل 10 وفيات جديدة بإجمالي 11 ألفا و62 حالة، وتماثل 1232 حالة للشفاء ليصل العدد الإجمالي إلى 833 ألفا و739 حالة.

وفي الجزائر، تراجعت الإصابات مقارنة بما تم تسجيله أمس، حيث سجلت اليوم 83 حالة، مقابل 114 حالة أمس، ليصل الإجمالي إلى 206 آلاف و649 حالة، فيما سجلت 3 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 5 آلاف و927 حالة، وتعافي 65 شخصا بإجمالي 141 ألفا و811 حالة.