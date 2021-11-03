سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021

استقر سعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية، اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021، ويرصد «الدستور» سعر الريال السعودي في البنوك، حيث سجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع.

كما استقر الريال في البنك الأهلي المصري، وفقًا لآخر تحديث، حيث سجل 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.18 للبيع.

سعر الريال اليوم الأربعاء فى البنوك

وواصل سعر صرف الريال السعودي استقراره في البنك المركزي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما استقر الريال السعودي في بنك CIB 4.17 للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء، و سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

إكسبو 2030

وفي سياق آخر، أعلنت المملكة الجمعة الماضية، تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي) لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض عبر خطاب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض.

تداول السوق السعودي

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة أمس الثلاثاء، باللون الأخضر ليرتفع للجلسة الثانية على التوالي مدفوعًا بارتفاع 3 قطاعات كبرى ، فيما خالف الاتجاه قطاع المواد الأساسية.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعًا بنسبة 0.25% بمكاسب بلغت 29.17 نقطة، وصل بها إلى مستوى 11752.12نقطة.

وارتفعت حركة التداول بنهاية التعاملات لتصل إلى 5.417 مليار ريال مقارنة بـ4.852 مليار ريال، و من خلال تداول 130.697 مليون سهم مقابل 129.593 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وتراجع أداء 14 قطاعاً أبرزهم قطاع المواد الاساسية