الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة في التجمع

المتهمين
المتهمين

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لانتحالهم صفة ضباط شرطة وحيازة أسلحة غير مرخصة بمنطقة التجمع، كما استعجلت النيابة لاستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة والمتهمين .
ترجع الواقعة عندما قام ضباط قسم شرطة التجمع بإيقاف إحدى السيارات بدون لوحات معدنية، وادعى مستقليها بأنهم ضباط شرطة، وبالفحص تبين أنهم عاطلين وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على سلاح ناري دون ترخيص وسلاح أبيض ، وبمواجهتهم اعترفوا بانتحال صفة ضباط شرطة وحيازة المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

العقوبة

حددت مواد قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيًا عسكريًا أو شرطيًا، وتصل للحبس والغرامة.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق"

حبس نيابة التجمع ضباط عاطلين

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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