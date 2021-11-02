بطلة التعليم أميرة الديب: لا يوجد شىء اسمه الفرصة الذهبية

لا أستطيع العيش دون تعلم شىء جديد وأنفقت كل أموالى على الدراسة

أول راتب كان 175 جنيهًا والتدريس هو «الحياة» بالنسبة لى

لم تشعر بالاستياء حينما حصلت على أول راتب حكومى لها كصيدلانية، عام ٢٠٠٠، الذى لم يزد على ١٧٥ جنيهًا، بل واصلت الكفاح والتعلم حتى أصبحت نائب رئيس قسم التطوير فى كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية، ثم فازت بجائزة «Stevie Awards» عام ٢٠٢٠، وأصبحت أول عربية فى لجنة تحكيم المسابقة فى ٢٠٢١، وأُطلقت عليها ألقاب كثيرة، أبرزها «بطلة التعليم» و«المرأة الأيقونة».. هى الدكتورة أميرة الديب.

«الدستور» التقت ابنة مصر التى أثبتت للعالم كله أن المرأة المصرية قادرة على تحقيق الإنجازات، وكشفت لنا عن سر نجاحاتها، ووجهت نصيحة للشباب، بألا يعتمدوا على المؤهل الجامعى فى سوق العمل، وأن يحاولوا تعلم مهارات جديدة. التقت «الدستور» الدكتورة أميرة الديب للحديث حول مسيرتها المهمة فى هذا المجال الحيوى، وكيف يمكننا النهوض بالطلاب وربطهم بسوق العمل.

■ بداية.. ما الذى دفعك لترك مجال الصيدلة والاتجاه لإدارة الأعمال؟

- حينما كنت أدرس بكلية الصيدلة، قررت دراسة إدارة الأعمال والتسويق بالجامعة الأمريكية، لكى تزيد مهاراتى، وأتمكن بعد التخرج من العمل فى شركات الأدوية الكبيرة.

وبعد أن تمكنت من العمل فى شركات الأدوية تخصصت فى مجال التسويق وإدارة الأعمال، وأحببت هذا المجال جدًا، خاصة طرق التفكير المتبعة لحل المشكلات، ثم أردت التخصص فى مادة التخطيط الاستراتيجى للتسويق، وحصلت على دبلوم الدراسات العليا فى مجال إدارة الجودة الشاملة فى قطاع تحسين الرعاية الصحية، ثم حصلت على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال.

■ لماذا لم تكتفِ بالشهادة الجامعية كباقى الشباب؟

- لأننى أحب التعلم، وأؤمن بمثل إنجليزى يقول: «never stop learning».. نحن نتعلم فى الكلية للحصول على شهادة جامعية فى تخصص معين، تؤهلنا للوصول إلى وظيفة معينة، لكنها لا تضمن لنا النجاح فى تلك الوظيفة، لذا لا بد من أن يستمر الإنسان فى التعلم، وألا يكتفى بمجال واحد.. الجامعة تعطينا المعرفة ولا تعطينا المهارات، ونصل للمهارات عبر التعلم والتجربة.

بالنسبة لى، لا أستطيع أن أعيش دون أن أتعلم شيئًا جديدًا كل يوم، وإن مر يوم دون تعلم أشعر بأننى أموت ببطء.. كل كتاب ستقرأه سيعلمك أمورًا جديدة وكل محاولة ستكسبك خبرة.

■ كيف وصلتِ لأن تكونى أول عربية فى لجنة تحكيم جائزة «Stevie Awards»؟

- حصلت على الجائزة فى ٢٠٢٠، وفى العام التالى جرى اختيارى لأكون ضمن لجنة تحكيم المسابقة، وبالنسبة لى أحسست بأن التحكيم يعد تكريمًا إضافيًا.

وثقت إدارة المسابقة فى قدراتى، وتعتبر سابقة أن تصل امرأة مصرية مسلمة محجبة إلى هذا المنصب.

التحكيم منحنى فرصة للتعرف على أفكار كثيرة من دول مختلفة، وأدركت أن مصر ليست متأخرة فى مجال التعليم كما يدعى البعض.

■ ماذا تعنين بأن مصر ليست متأخرة فى مجال التعليم؟

- هناك إنجازات كثيرة تحدث فى ملف التعليم فى مصر، وما يؤكد ذلك هو تقرير التنمية البشرية الذى أصدرته وزارة التخطيط، خلال الشهر الماضى، الذى أوضح أن أوضاع التعليم تتحسن، خاصة فيما يتعلق بالمرأة.

التقرير أكد أن السيدات حققن نجاحات كبيرة فى مجال التعليم، وأصبحن مسيطرات فى المدارس ووصلن إلى منصب «عميد كلية» فى جامعات كثيرة.

على سبييل المثال، شرفت بأن أكون رئيس فريق المُقيّمين بجائزة مصر للتميز الحكومى- فئة الكليات- وهى جائزة سنوية لتكريم الممارسات المميزة فى الكليات، ووجدت أن أفضل أداء متحقق فى الكليات كان من التى تقودها سيدات.

■ كيف نجحتِ فى استخدام السوشيال ميديا لتسويق البرامج التعليمية؟

- أدخلت السوشيال ميديا فى التسويق للبرامج التعليمية عام ٢٠٠٨، قبل أن تعتمده الجامعة الأمريكية كأداة رسمية للتسويق التعليمى.

قبل عام ٢٠١١، لم تكن وسائل التواصل الاجتماعى منتشرة بشكل كبير، فموقع «فيسبوك» كان حينها، على سبيل المثال، بدائيًا جدًا فيما يخص التسويق.

كنت أستهدف فئة الشباب، واستخدمت السوشيال ميديا لتطوير قسم التطوير المهنى عبر التسويق للبرامج التعليمية المختلفة.

تكون الأداة مهمة حينما تكون قادرة على التأثير فى الناس، وفى الماضى كنا نستخدم جرائد يوم الجمعة، واليوم نستخدم السوشيال ميديا كأداة تطوير بديلة للوصول إلى الفئة المستهدفة، من خلال تحديد السن والاهتمامات وغيرها من المؤشرات، وأرى ضرورة أن يتعامل الناس مع السوشيال ميديا بوعى كبير.

■ كيف كان إحساسكِ حينما انتقلت من الدراسة إلى التدريس؟

- شعرت بسعادة كبيرة، وأرى أن التدريس ساعدنى على الدراسة بطاقة أكبر، وحاليًا أُحضّر ماجستير فى مجال نظم التعليم الدولية بالجامعة الأمريكية وأُدرّس بها فى نفس الوقت.

كانت بدايتى فى التدريس عام ٢٠٠٧، بأكاديمية النقل البحرى، وبعد ذلك بدأت التدريس بالجامعة الأمريكية، وأعتبر التدريس هو الحياة، لأنه يجبرنى على القراءة باستمرار.

أعمل فى مجال التدريس منذ ١٥ عامًا، وأحرص على تحديث معلوماتى قبل كل لقاء مع الطلاب.

وأود أن أشير إلى أننى أنفقت كل ما أملك من أموال على الدراسة، لأنها تفتح أمامى أبواب الحياة، وأعتبر أن الدراسة أفضل استثمار، لأن قيمة الإنسان تزداد بمرور الوقت، ويحصل على فرص أكبر.

■ ما نصيحتكِ للشباب؟

- أقول لهم إن الطريق الصحيح هو التعلم بعد الحصول على الشهادة الجامعية «إن فكرت فى الحصول على كورس عقب التخرج فأنت على الطريق الصحيح».

وأنصح الشباب بألا يتكبروا على العلم، ولا يجلسوا دون حراك فى انتظار قدوم الفرصة الذهبية.. العمل هو ما يجلب لك الفرص.

■ كم كان أول مرتب حصلتِ عليه؟

حصلت على أول راتب عام ٢٠٠٠، فى وظيفتى الحكومية بالمستشفى الجامعى بطنطا، وكان ١٧٥ جنيهًا، وبالطبع كنت أصرف أضعاف هذا المبلغ للسفر والتعلم.. وكان رهانى فى محله.

■ ما أول قرار ستتخذينه إن أصبحتِ وزيرة للتعليم العالى؟

- لا أحب المناصب، لكننى أتمنى إزالة «الحشو» من المناهج، وأن يجرى تحديثها بشكل دورى، فضلًا عن ضرورة أن يكون المدرس الذى يعلم الطلاب فى الجامعة مطلعًا على الأساليب الحديثة فى التدريس.

حينما انتشر فيروس «كورونا»، وأصبح التعليم «أونلاين»، كان لا بد من تغيير نمط التدريس الحديث، وأن تكون المناهج مرتبطة بسوق العمل.

لا بد من الاهتمام بالتركيز على الأنشطة الجامعية والطلابية، فعلى سبيل المثال، على مدار ٣ سنوات، استطاعت مصر حصد المركز الأول فى مسابقة «إيناكتس» العالمية لمشروعات ريادة الأعمال، وفى هذا العام كان الفائزون من طلاب جامعة ٦ أكتوبر، وحصلوا على المركز الأول بمشروعهم «Cellurose» لمكافحة ورد النيل، وجرى تحويله لمنتجات أخرى مفيدة مثل السليولوز، لهذا أؤكد أن لدينا طلبة لديهم كفاءات كبيرة، يمكن أن يستفيد منهم المجتمع.

■ ما خطواتكِ المستقبلية؟

- أتمنى أن أدشن مؤسسة لتنمية وتطوير مهارات الفتيات فى الصعيد، بهدف زيادة نسبة تعليم المرأة فى الجنوب.

إذا نظرنا إلى الإحصائيات سنجد أن نسبة الفتيات فى التعليم الجامعى ٥٢٪، فى حين أن البطالة ٢٢٪ من الفتيات، وبالنسبة للمحافظات سنجد نسبة تعليم الفتيات والبطالة منخفضة، فأتمنى تعليم الفتيات فى الصعيد وتحقيق التمكين الاقتصادى لهن.