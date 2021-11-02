الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

البعض يؤيد فكرة الاستقالة وترك العمل من أجل توفير الوقت الكافى للبحث عن الشغف وتطوير المهارات، إلى جانب التخطيط لإيجاد وظيفة الأحلام التى تناسب الإمكانات الجديدة.

والبعض الآخر يشدد على ضرورة الاحتفاظ بالوظيفة التى يمكنها أن تسبب ضغوطًا لا نهائية من ناحية الوقت، بالإضافة إلى التعامل مع الأشخاص غير المناسبين وتحمل العائد غير المجدى، والأكثر ألمًا هو استهلاك الوقت والمجهود بحيث لا يبقى أى وقت من أجل تنمية المهارات. أين تقع المشكلة الحقيقية؟ المشكلة فى الأدوات التى تساعدنا على إيجاد حلول للعملية، أول هذه الحلول هى «عجلة الحياة» وهى أداة متعددة الاستخدامات لتحديد الأولويات والأهداف وتوزيع الموارد، وعجلة الحياة تعمل على تقسيم النشاطات إلى ثمانية أقسام، ليتم توزيع الموارد عليها وهى «المهنى والعائلى والاجتماعى والدينى والتعليمى والنفسى والصحى والمالى»، وبافتراض أن الوقت المتاح هو مائة وحدة كيف سيتم توزيع هذه الوحدات على الثمانية محاور؟. بتوزيع الوحدات تظهر خريطة التركيز والوقت لتساعدنا على تحقيق معادلة الاحتفاظ بالوظيفة مع العمل على إيجاد الشغف وتنمية المهارات.

ثم تأتى فى المرتبة الثانية قاعدة «باريتو ٨٠/٢٠» وهى القاعدة الشهيرة التى تنص على أن ٢٠٪ من الوقت أو المجهود يؤدى إلى ٨٠٪ من النتائج، إذن أين أنا؟ هل تقع خطواتى فى منطقة الـ٨٠٪ أم فى الـ٢٠٪؟.

إذا كان كل شىء لديك مهمًا جدًا، وتقضى الكثير من الوقت فى مهام أنت لا تتقنها وغير ماهر بها وتشعر دائمًا بالضغط العصبى فأنت تقع فى منطقة الـ٨٠٪، أى تبذل ٨٠٪ من المجهود لتحصل على ٢٠٪ من النتائج. أما إذا وجدت نفسك تقوم بأنشطة مرتبطة بأهداف كبيرة، تشعر بالسعادة والرضا عن نفسك ولا تشعر بالملل، فأنت فى منطقة الـ٢٠٪.

أما إذا أردت أن تغير من وضعك لتصبح من أبطال المنطقة العشرينية فعليك بربط خطواتك بأهداف كبيرة شهرية، ونصف سنوية، وسنوية ومقسمة أو ممتدة لبضع سنوات. وتوسيع المدارك عن طريق التعرف على ما هو جديد بمجالات مختلفة، ويكفيك تعّلم معلومة جديدة عن شىء جديد كل يوم. والتركيز على أهدافك الشخصية وعدم الانسياق لأهداف لا تخصك ومن خلال حسن اختيار الخطوات أو المهارات التى يجب التركيز عليها نحصل على نتائج سريعة وفعالة.

لا توجد حلول سحرية ولكن مهارات وأدوات نتعلمها لنصل إلى أهدافنا بشكل مريح وواضح.