الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: المديريات تتلقى طلبات المشاركة بعروض تخفيضات الجمعة البيضاء

الجمعة البيضاء
الجمعة البيضاء

أكد المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المديريات على مستوى الجمهورية، تتلقى طلبات المحلات التي ترغب فى المشاركة بعروض تخفيضات أسعار المنتجات في الجمعة البيضاء والتي تستمر لمدة اسبوع او اكثر   لافتا إلي أن  المحلات والشركات والسلاسل التجارية  التي تقدم طلبا يتضمن نسبة التخفيضات المقررة ونوعية المنتجات فضلا عن أن يكون للمحلات التجارية الحرية في طرح المنتجات بأسعار مخفضة ضمن المبادرة على مدار أسبوع.

وأضاف في تصريح لـ«الدستور» أنه يتم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة المحلات التجارية التي ستشارك في عروض التخفيضات بمناسبة الجمعة البيضاء للتأكد من جدية التخفيضات والتصدي لأي إعلانات مضللة.

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية إلى أن الهدف من التخفيضات التي ستطرحها المحلات والشركات والسلاسل التجارية المشاركة هو التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة‪.‬‬

وأكد أن المحلات التجارية الراغبة في المشاركة بالمبادرة «الجمعة البيضاء» هي أشبه لمبادرات الأوكازيونات في المواسم ونسب الخصومات ماقبل شهر لها، مشيرا إلى أن من يرغب من المحال التجارية في المشاركة يلجأ لمديريات التموين والتجارة الداخلية التابعين لها محالهم للحصول على الترخيص لهذه المبادرة، بشرط أن تلتزم المحال التجارية  بالإعلان السلع والمنتجات المطروحة للمستهلكين ونسب الخصومات وأن تكون السلعة جيدة وليست بها أي عيوب في الصناعة وحال وجود أي عيوب يلتزم المحال التجارية باستراجعها.

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وائل لطفي

النخبة والناس

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