خلال اجتماع «رياضة الشيوخ».. أبوهشيمة يعلن دعم 40 مركزًا للشباب ببنى سويف

أعلن أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الرياضة لدعم وتطوير 40 مركزًا للشباب في بنى سويف كمرحلة أولى.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في مقر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، حضره عدد كبير من أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس ومعاوني وزير الشباب.

‏‎بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من أحمد أبوهشيمة رئيس اللجنة بالوزير ومعاونيه الذين حضروا الاجتماع، قبل أن يشير إلى أنه تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) التي تمثل إطارا حاكما لخطط التنمية ومستهدفاتها في بناء المستقبل، إذ دخلت تلك الرؤية حيز التنفيذ العملى من خلال برنامج الحكومة الذى نال ثقة البرلمان في إبريل 2016، وما تلاه بعد ذلك من برامج وخطط، هدفت جميعها على وضع مصر على الطريق الصحيح، طريق البناء والتنمية وفق رؤية حملها الرئيس السيسى انطلقت من قراءة دقيقة للواقع وتحدياته، ورسم واضح لمسار خريطة الطريق بفكر ومنهجية عمل سليمة.

‏‎أضاف أبوهشيمة: «في ضوء تلك الرؤية التي حكمت برنامج عمل الحكومة بمختلف وزارتها، يبرز أمامنا برنامج عمل وزارة الشباب، بما حققته من إنجازات عملية في مختلف مجالات اهتمامها وعلى مختلف مستوياتها التنظيمية والإدارية، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الدور الكبير الذى تلعبه هذه الوزارة في بناء المستقبل، حيث يتركز عملها في بناء الكوادر القادرة على حمل المسئولية بكل كفاءة واقتدار، لذلك يتواجد معنا اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لعرض ما حققته الوزارة خلال الفترة الماضية وخطة عملها خلال الفترة المقبلة».

‏‎من جانبه، وجه وزير الشباب الشكر للنائب أحمد أبوهشيمة على دعمه الدائم للشباب وكذلك ملف الرياضة بشكل عام ودعمه بالحديد تطوير ستاد القاهرة الدولي، كما أثنى على مبادرته لتطوير ٤٠ مركزا للشباب.

‏‎وأكد صبحي أن الوزارة تهتم بالتنشئة الاجتماعية، لفئات التعليم ما قبل الجامعي، وأنهم في الوزارة يهتمون بمرحلة التكوين الأولى والتنشئة التي تخلق الشخصية المتزنة المتكاملة، لأن الشخصية غير المتكاملة تخلق مشاكل مستقبلية للمجتمع كله.

‏‎وأكد الوزير أن فريق عمله يضع خطته للتكامل مع توجهات الدولة المصرية المهتمة بالشباب، مشيرًا إلى أن هناك قطاعين في الوزارة قطاع الشباب وقطاع الرياضة، والرياضة هنا مهمة لتحسين صحة المصريين، ولذلك أمام إطلاق العديد من المبادرات الرياضية كدراجتك صحتك وغيرها من المبادرات التي من شأنها تنمية الوعي الرياضي والصحي وتشجيع الشباب على العمل الرياضي والجماعي.

‏‎وفي مجال الأمن القومي، أطلقت الوزارة العديد من المبادرات التي تستهدف ترسيخ مبادئ الولاء والانتماء للقطاعات الشبابية المختلفة.