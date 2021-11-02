تسويق الأسماك: توافر جميع الأصناف بتخفيضات 30 %

أكد محمد عبد الباري مدير فرع الأميرية للشركة المصرية لتسويق الأسماك، أنه لليوم الثاني على التوالي تصرف مقررات التموين لشهر نوفمبر بدون أي مشاكل.

وأضاف أنه يتم طرح نوعين من الأسماك الماكريل الياباني بسعر 30 جنيها للكيلو والايسلندي بـ40 جنيه للكيلو ويتم طرح نوعين من المكرونة المجمدة بـ30 جنيها والطازجة السويسي بـ70 جنيها للكيلو.

ولفت إلى أنه يتم طرح نوعين من الباسا الأحمر بسعر 35 جنيها والأبيض بـ45 جنيها ويتم طرح أسماك اللوت الأسواني بـ80 جنيها والشيلان الأسواني بـ18 جنيها والسردين بـ18 جنيها.

وقال إنه يتم تجهيز الوجبات لتصل قيمة الخدمة 10 جنيهات على الكيلو للأسماك المجهزة للمواطنين.

وأشار إلى توافر جميع الأصناف من أسماك طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة بنسبة 30 %.