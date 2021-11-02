مصر تعزى جنوب السودان فى ضحايا حادث تحطم طائرة شحن

قدمت جمهورية مصر العربية، خالص التعازى لجمهورية جنوب السودان الشقيقة إثر حادث تحطُم طائرة شحن اليوم عقب إقلاعها من مطار جوبا مما أسفر عن وفاة طاقمها.

وأعربت مصر عن صادق مواساتها لذوى الضحايا، بحسب ما نشره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

وأسفر تحطم طائرة شحن فى جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان عن مصرع 5 أشخاص، بينهم روسيان، اليوم الثلاثاء، ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مدير مطار جوبا، أن الحادث أسفر عن مقتل جميع الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة، وهم شخصان روسيان، والثلاثة الآخرون من جنوب السودان.

والضحايا جميعهم من أفراد طاقم الطائرة، التى كانت تقل براميل وقود لمقاطعة مابان فى ولاية أعالى النيل، وذكرت الوكالة أن الطائرة من نوع "أنتونوف-26" للشحن.