الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تعزى جنوب السودان فى ضحايا حادث تحطم طائرة شحن

شكري
شكري

قدمت جمهورية مصر العربية، خالص التعازى لجمهورية جنوب السودان الشقيقة إثر حادث تحطُم طائرة شحن اليوم عقب إقلاعها من مطار جوبا مما أسفر عن وفاة طاقمها.

وأعربت مصر عن صادق مواساتها لذوى الضحايا، بحسب ما نشره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

وأسفر تحطم طائرة شحن فى جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان عن مصرع 5 أشخاص، بينهم روسيان، اليوم الثلاثاء، ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مدير مطار جوبا، أن الحادث أسفر عن مقتل جميع الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة، وهم شخصان روسيان، والثلاثة الآخرون من جنوب السودان.

والضحايا جميعهم من أفراد طاقم الطائرة، التى كانت تقل براميل وقود لمقاطعة مابان فى ولاية أعالى النيل، وذكرت الوكالة أن الطائرة من نوع "أنتونوف-26" للشحن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

البرلمان: شيكابالا من حقه المشاركة أمام الأهلي.. و200 مليون مخالفات «الجبلاية»

الحكومة: بدء تطعيم الطلاب من 15 سنة ضد كورونا غدًا

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

«الزراعة» توضح الطريقة الصحيحة لتسميد النعناع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

زيزيت سالم

كلٌ يذهب إلى معشوقه

حسام علوان

إعادة قراءة لجرائد قديمة

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع: 36 مقعداً لـ"الليكود" و6 لـ"بينيت".. هل يريد الإسرائيليون عودة نتنياهو؟

إسرائيل: انطلاق المداولات في الكنيست حول مشروع ميزانية الدولة

"بينيت" فى جلاسكو : التاريخ سيحكم على أفعالنا تجاه تهديدات المناخ