الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

راندا حافظ: إلغاء الطوارئ يفتح الباب أمام الاستثمارات الوافدة

المهندسة راندا حافظ
المهندسة راندا حافظ

قالت المهندسة راندا حافظ، عضو الاتحاد المصرى للتشييد والبناء رئيس مجلس إدارة شركة كونسرف للمقاولات العمومية، إن إلغاء مد حالة الطوارئ فى مصر يعد رسالة سلام للعالم أجمع، ويؤسس لدولة الشفافية، ويؤكد حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى فى مصر.

 وأوضحت أن مصر دولة كبيرة وآمنة وتوجد بها فرص واعدة للاسثتمار الأجنبى، ومثل هذه الخطوة تمثل تغيرًا كبيرًا فى السياسات الداخلية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى يريد توجيه رسالة قوية بأن مصر أصبحت دولة عظمى ولديها إمكانات كبيرة للنمو. 

وأوضحت أن إلغاء الطوارئ رسالة لكل مستثمرى العالم بوجود حالة من الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى فى مصر، مضيفًا: «الحكومة تريد خلق بيئة جيدة للاستثمار الأجنبى، وهناك توقعات كبيرة بأن تصبح مصر ضمن أفضل ١٠ وجهات للاستثمارات العالمية خلال الـ١٠ سنوات المقبلة». 

وتابعت: «إلغاء حالة الطوارئ أصاب أعداء الوطن بالشلل التام»، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية لمصر خلال جائحة «كورونا» كانت جيدة وحققت البلاد أرقامًا جيدة على مستوى الاستثمار فى أدوات الدين وكذلك الاستثمار المباشر.

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وائل لطفي

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