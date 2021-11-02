إيرينى ميشيل: إنجازات قطاع الطاقة غير مسبوقة

قالت المهندسة إيرينى ميشيل، العضو المنتدب لشركة «ثرى برازرز» للصناعات الهندسية والكهربائية، إن مصر استطاعت خلال فترة وجيزة، أن تحقق إنجازات فى كل القطاعات، مشيرة إلى أن إنجازاتها فى مجال الطاقة «غير مسبوقة».

وأوضحت المهندسة إيرينى أن كل المشروعات التى تنفذها الدولة تصب فى مصلحة المواطن، لافتة إلى أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين قطاع الطاقة وقطاع الصناعة.

وأشارت إلى أن الدولة حققت إنجازات كبيرة أيضًا فى مجال البنية التحتية، ما أثر بشكل إيجابى على قطاع الصناعة، ونوهت بأن مجموعة التشريعات التى أطلقتها الدولة لتيسير العمل بالقطاع الصناعى أسهمت فى تسهيل إجراءات الجمارك والضرائب بقطاع الصناعة.

وقالت إنه جرى تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، وهو ما ساعد على استقرار القطاع، الذى يمثل أهم عوامل الجذب للمستثمرين، خاصة مع توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة ومشجعة على الإنتاج والربح.

وأكدت إيرينى ميشيل أن قطاع الصناعات الهندسية والتحويلية، وجميع القطاعات، حققت نجاحًا غير مسبوق منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، لافتة إلى أن الرئيس السيسى جعل النهوض بالاقتصاد المصرى على رأس أولوياته. وتابعت: «أسهمت الحكومة بقوة فى تطوير قطاع الصناعة، من خلال حزمة من الإجراءات المساندة والتعديلات التشريعية وإطلاق مزيد من المشروعات وبرامج التصنيع، ما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بشكل ملحوظ».